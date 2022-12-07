ما إن تبدأ مشاهدة مباريات كأس العالم داخل المنزل حتى تبدأ معها بعض المشاكل والمشاحنات بين الأزواج، كون أن بعض الأزواج يشعرون براحة وحرية أكثر من مشاهدة المباريات خارج المنزل.

وفي جميع الحالات وإذا كان الزوج محباً لمشاهدة مباريات كأس العالم في المنزل أو مع الأهل والأصدقاء، يجب على الزوجات الإلتزام بهذه النصائح:

للزوجات: نصائح حول مباريات كأس العالم

خلال مشاهدة الزوج مباريات كأس العالم، يفضل على الزوجة أن تفكر في ممارسة أمر مفيد ويعود عليها بنفع كبير، ويجعل مزاجها جيد مثل الذهاب عند صديقاتها واستعادة الذكريات معهن، أوالخروج لتناول وجبة العشاء مع الأهل أو صديقة مقربة لها، ممارسة هواية محببة لديها مثل الاشتراك في الجيم، أو اكتشاف مهارات تتمتع بها ولم تتاح لها الفرصة لاكتشافها بعد.

يجب على كل الزوجة أن تحترم زوجها وأن تعمل على راحته خلال مشاهدة مباريات كاس العالم، وأن لا تعكر صفو مزاجه عن طريق الخلاف على أمور صغيرة وبسيطة وبالإمكان التغاضي عنها.

يجب على الزوجة أن تخصص في المنزل مكان مريح وواسع وجيد التهوية للزوج في المنزل من أجل مشاهدة مباريات كأس العالم 2022،وعمل أجواء كروية جذابة وأنيقة، وخصوصاً للفريق الذي يشجعه الزوج مثل شراء أعلام واكسسوارات خاصة للمباراة وعمل بوشار أو شيبس وديب ليستمتع بالأجواء.

يجب على الزوجة السماح للزوج باستقبال الأهل والأصدقاء المقربين إليه مع احترام خصوصية المنزل، لأن مرافقة الأصدقاء في المنزل، ومشاهدة مباريات كأس العالم معهم يعد أمراً مهماً جداً يعوض الزوج عن أي شيء آخر لذلك في هذه الفترة كوني لطيفة مع الزوج وحققي رغباته.

يجب على الزوجة مشاركة الزوج في مشاهدة مباريات كأس العالم 2022 وأن يكون وجودها خفيفاً ولطيفاً عليه، ودون أي تعليقات سخيفة وكلام يحول دون تركيزه واستمتاعه بمشاهدة المباراة.

تقديم المقبلات والمسليات اللذيذة مثل البوشار والمكسرات والشيبس والديب للزوج.

عدم ازعاج الزوج عن طريق الاتصال عليه أكثر من مرة عند مشاهدة مباريات كأس 2022 خارج المنزل مع زملائه وأصدقائه.

يجب على الزوجة ترك الزوج بحريته خلال موسم مباريات كأس العالم، لأن متابعتها أمراً يسعده، ويجعله في مزاج جيد، لذا عليها أن لا تعكر صفو مزاجه.

محاولة فهم كرة القدم للتقرب من الزوج، خصوصاً وأنه توجد نساء وفتيات اليوم يعشقون كرة القدم، ويحبونها، ويحرصون على مشاهدة مباريات كأس العالم، لذا على الزوجة أن لا تكون أقل منهم لتسعد زوجها وتشاركه أحد أهم اهتماماته في الحياة.

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