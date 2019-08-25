لماذا تعدّ دبي ملاذاً لتجديد الطاقة؟

تُمثِّل دبي لوحةً جماليَّةً تعكس قيثارة بانوراميَّة، حيث تظهر فيها معالم سياحية مُميَّزة: برج خليفة وبرج العرب، و"ون آند أونلي ميراج"، و" ون آند أونلي ذا بالم" وغيرها الكثير من الفنادق، التي توحي بمسحة من الرومانسيَّة تُظلِّلها أشعَّة الشمس الذهبيَّة عند الغروب.



"ون آند أونلي ذا بالم"

يومٌ كان كافيًا لجعل تجربتنا لا تُنسى في مكان ساحر وأنيق؛ ففي اليوم التالي، نقلنا مركب عبر مياه الخليج، من الفندق إلى فندق آخر، هو "ون آند أونلي ذا بالم"، الذي يقع في أقصى الهلال الغربيّ للنخلة. يكتمل جمال هذا المكان بحضور مرسى خاصّ، يمكن الوصول إليه بالقوارب أو عبر طريقٍ متعرّج جميل. ومع أنّه لا يبعد سوى دقائق قليلة بالسيَّارة عن قلب إمارة دبي النابض، إلَّا أنَّه يبدو وكأنَّه على مسافة ملايين الأميال!

تصميم المنتجع مُستوحًى من فنِّ العمارة في قصور الأندلس، مثل: "قصر الحمراء" في غرناطة - وهو آخر قصر بناه الأمراء المسلمون في إسبانيا. كما يمزج هذا التصميم بين التأثيرات الشرق أوسطيَّة المختلفة التي تتألَّق بلوحة ألوان عصريَّة محايدة. في جنبات المنتجع، يبرز تصميم الأرابيسك بأسلوبٍ عصري جديد يروق لمسافري هذا العصر، ويبرز بوضوحٍ على أعمدة البهو (غراند لوبي) المزيَّنة بلوحات بيض منقوشة، وكذلك في التصميم المربَّع الشكل لـ"سبا ون آند أونلي" وفنائه الذي يضمُّ نافورةً جميلة. كل تلك العناصر تمنح المنتجع هويَّةً نادرة ومميَّزة.

مطاعم

في المنتجع ثلاثة مطاعم، بالإضافة إلى "101 دايننغ لاونج آند مارينا". "سبا غيرلان" بدوره، يوفِّر فرصة المتعة بعلاجات مبتكرة ومُطوَّرة حصريًّا لضيوف "ون آند أونلي ذا بالم". وفي المنتجع أيضًا، مركز لياقة بدنية يمتدُّ على مئة وعشرين مترًا مُربَّعًا، ومسبح خاصّ بالبالغين، وملاعب كرة مضرب (تنس)، فضلًا عن صالون تجميل. كما يمكن لنزلاء المنتجع تجربة سلسلة من الرياضات المائية في "دولفين كي"، أو ببساطة الاستمتاع بمناظر خلابة لأفق المدينة من شرف غرفهم الخاصَّة.

3 أماكن للترفيه في دبي

1. "دبي مول": وجهة للتسوُّق والترفيه، مع حلبة للتزلُّج على الجليد تتمتَّع بحجم أولمبي، و"دبي أكواريوم" و"حديقة الحيوانات المائيَّة"، بالإضافة إلى أكثر من ألف متجر.

2."منطقة سيتي": تقرب من وسط المدينة، مع إطلالات رائعة على "برج خليفة". وهي تضمّ العديد من "البوتيكات" الأنيقة، والمطاعم الحائزة على نجوم "ميشلان"، بالإضافة إلى مجموعة من مراكز الترفيه.

3. "دبي فستيفال سيتي مول": يقع على ضفاف "خور دبي"، ويضمُّ نحو أربعمئة متجر، كما يوفِّر فرصة التجوال في القناة، أو الركوب في القوارب التراثيَّة والتوجه نحو أحد المطاعم التي تقع على ضفاف الخور.

فعاليات في عطلة نهاية الأسبوع



عروض "أرزو مالوترا" الكوميديَّة في دبي كل خميس، بعنوان "أنليدي لايك".

• المكان: "ذا جانكشن"، في الـ"سركال أفنيو".



|عروض "ذا لافتر فاكتوري" الكوميديَّة كل خميس، مع ستيوارت ميتشيل، وكوري ميكاييليس، وأليسون جون سميث.

• المكان: "فندق موفنبيك جي بي آر"



تعلُّم أصول الرسم بالأكريليك للمبتدئين كل سبت.

• المكان: "ذا جامجار"، في الـ"سركال أفنيو".



زيارة "ليغولاند" مع الأطفال، حيث يمكنهم الاستمتاع بالألعاب المسليَّة. وهناك، يتاح استبدال بطاقة الدخول اليوميَّة ببطاقة اللعب الصيفيّة.

• المكان: "ليغولاند"، في "

• دبي باركس أند ريزورتس".

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