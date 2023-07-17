مارغوت روبي بإطلالة ساحرة مستوحاة من باربي سولو إصدار عام 1960

أقيم خلال العرض العالمي الأول لفيلم "Barbie"، الذي يعد أكثر الأفلام المنتظرة لعام 2023، وذلك بحضور طاقم عمل الفيلم وفنانين عالميين من مختلف الصناعات، في ولاية لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

واختارت شركة وارنر براذرز، وضع سجادة وردية بدلا من السجادة الحمراء المتعارف عليها، كما حرص عدد من نجوم ونجمات العالم على تهنئة ومشاركة مارغوت روبي بالفيلم الجديد ومساندتها في العرض الخاص ومن بينهم بيلي ايليش ونيكي ميناج وجال جادوت وغيرهم.

وتألقت النجمات الحاضرات بإطلالات جذابة غلب على بعضها اللون الوردي لكن اختارت منسقة الملابس لاو روتش العمل مع مصمم دار "سكياباراللي" والمدير الإبداعي دانيال روزبيري من أجل إعادة إحياء إطلالة باربي من ستينيات القرن الماضي وإليكٍ تفاصيل هذه الإطلالة.

تفاصيل إطلالة مارغورت روبي في العرض العالمي الأول لفيلم "Barbie"

أطلت مارغوت روبي التي حرصت على الظهور بإطلالات وردية خلال الفترة الماضية من أجل الترويج للفيلم الشهير هذه المرة بخيار مختلف باللون الأسود.

اختارت أن ترتدي في العرض الخاص فستان سبق وطرحت به الدمية الشهيرة عام 1960، حيث جاء الفستان بتصميم ميدي باللون الأسود من تصميم مصمم دار أزياء سكياباراللي وديرها الإبداعي دانيال روزبيري حيث استوحيت الإطلالة كاملة من فستان باربي سولو وانسدل الفستان طويلا حتى منطقة الكاحل بقصة من غير حمالات وبقماش الـ"ترتر" أو ما يعرف بالـ"باييت" البراق باللون الأسود.

ثم اتسع الفستان بشكل منفوش وقصير من طبقات قماش التل الأسود المتتالية بشكل بارز وزينت وردة حمراء مطرزة باليد من (Schiaparelli Haute Couture ) حافة الفستان، وجاءت مطابقة لأحمر الشفاه الأحمر في مكياج الممثلة.

وحرصت مارغوت على تزيين مظهرها وإطلالتها الراقية بقفازات الأوبيرا السوداء من المخمل وهي تمسك بوشاح موسلين حريري باللون الوردي الفاتح، مع حذاء أسود من مانولو بلانيك Manolo Blahnik مع فتحة صغير عند المقدمة ووضعت قلادة الماس من دار المجوهرات لورين شوارتز Lorraine Schwartz والأقراط والخاتم لأناقة مثالية وراقية.

أما بالنسبة لطلتها الجمالية فقد رفعت شعرها بتسريحة ذيل حصان عالية بشكل كلاسيكي قديم مع خصل الغرة المموجة للحصول على تصفيفة شعر باربي Barbie الأصلية والتي أكد منسق الأزياء الخاص بالممثلة أندرو موكمال أنها مصدر إلهام أساسي لمظهرها.