ماسك الطحينية للشعر وأهم فوائده‎

تتوافر الطحينية في كل منزل فهي تعتبر من أهم المواد الغذائية الضرورية في كل مطبخ، والمكون الأساسي في تحضيرها هو السمسم المحمص المطحون.

السمسم مصدر غني بالزيوت الأحادية غير المشبعة وهي من الزيوت المفيدة جداً، إذ تتكون بذور السمسم من حوالي 50-60% من الزيت، الذي يسمى بزيت السيرج ويعتبر من أغلى أنواع الزيوت النباتية، ويمتاز بقيمته الغذائية العالية ويعتبر مصدراً غنياً بالفيتامينات (E، B1، B2، B3، B5، B6)، ويحتوي كل 100 غرام سمسم على 585 سعر حراري.

فوائد الطحينة للشعر

1- تقوية الشعر:

يعتبر زيت السمسم من المكوّنات الأساسيّة للطحينة، حيث إنّه يساهم في التخلّص من مشاكل التعب والإجهاد التي تظهر على الشعر كالتقصف والتساقط المستمر، والناتج عن الاستخدام المفرط لأدوات التصفيف كالسيشوار أو المكوى، وصبغات الشعر الّتي تحتوي على المواد الكيميائية.

2- زيادة لمعان الشعر:

تتخلّص الطحينية من مشكلة الشعر المجعّد وتسهّل من عمليّة فرده وتسريحه، هذا بالإضافة إلى أنّها تضفي عليه لمعاناً جذاباً، ويكون ذلك من خلال إضافة القليل من الخل الأبيض أو خل التفاح إلى الطحينية وتدليك الرّأس بها لبضع دقائق قبل غسله بالماء الفاتر.

3- التخلص من القشرة:

تقوم الطحينة بعلاج العدوات البكتيرية والفطريّة الّتي تصيب فروة الرّأس، والتي من شأنها التسبب في جفافها وظهور القشرة المزعجة.

4- علاج الشعر التالف:

تقوم الطحينة بالتغلغل في فروة الرّأس، وبالتالي المساعدة على تكثيفه والتسريع من نموّه، والحصول على شعر أطول، كما وتعمل على حماية الشعر من الأشعة المضرّة الّتي تصدر عن الشمس، والعوامل الجويّة المختلفة.

5- القضاء على الشيب المبكّر:

تحتوي الطحينة على العديد من المواد المضادة للأكسدة، والّتي من شأنها حماية الشعر من ظهور علامات التقدم في السن مثل ظهور الشيب، الأمر الّذي من شأنه يحافظ على صحّة وشباب الشعر.

طريقة عمل ماسك الطحينة للشعر

المكوّنات:

- فنجان ونصف من الطحينة السائلة.

- نصف فنجان من الخل الأبيض.

- ثلاثة فناجين من الماء على درجة حرارة الغرفة.

- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة العمل:

- مزج الطحينة والخل الأبيض في وعاء عميق الحواف ومناسب الحجم.

- إضافة زيت الزيتون إلى المزيج وتحريكه جيّداً.

- ثم إضافة كميّة الماء إلى الخليط بالتدريج للحصول على عجينة سائلة نوعاً ما وسهلة الفرد، ويشار إلى أنّه في حالة كانت العجينة ما تزال سميكة فمن الممكن إضافة المزيد من الماء إليها.

- تطبيق القناع على الرّأس مع تدليك الفروة قليلاً لبضع ثوانٍ، مع الحرص على تغطية كافة الشعيرات من الجذور إلى الأطراف.

- ترك القناع على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة كاملة، وذلك حتى يجف.

- تغطيس قطعة من الشاش المخرم في الماء الدافئ، وعصرها جيّداً.

- ثم لفها على الشعر لتغطيته بشكل كامل.

- ترك القماشة على الشعر لمدة نصف ساعة، قبل غسله بالماء والشامبو المناسب لنوعيّة الشعر.