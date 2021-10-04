تعد الكوسا غنية جداً بفيتامين الزنك وهو يعتبر من العناصر الضرورية لنمو الشعر، وتحتوي الكوسا على فيتامين "ج" وفيتامين "أ" المهمين لعلاج الشعر الجاف وتقليل التقصف، والحد من مشكلات تساقط الشعر، وجعل خصلات الشعر قوية وناضرة.

وتتميز الكوسا بأنها تحتوي على الماء، ما يرطب البشرة ويحميها من الجفاف ويعزز مظهرها الحيوي، وايضاً تساعد على إنتاج الكولاجين، كما تساعد الكوسا على أنها تحتوي على فيتامين "ج" على تعزيز إنتاج الإيلاستين، وهو من البروتينات المسؤولة عن مرونة الجلد ومظهره الصحي.

ومن فوائد الكوسا أنها تساعد على التخلص من الهالات السوداء ويمكنك وضع حلقات من الكوسة على منطقة تحت العينين للتخلص من التجاعيد والهالات السوداء.

كما تقوى الكوسا صحة العين والإبصار لأنها تحتوي على كميات عالية من اثنين من الكاروتينات «لوتين وزياكسانثين»، التي ثبت أنها تعزز من صحة العين وهذه الكاروتينات تحمى الجلد من أشعة الشمس الضارة.

وأيضاً تعد الكوسا مصدر ضرورس للعديد من العناصر الغذائية، مثل فيتامين C، المغنيسيوم، وغيرها من المركبات المضادة للأكسدة، وتساعد هذه الفيتامينات والمعادن على الوقاية من أمراض السرطان وأمراض القلب، والشيخوخة المبكرة، كما تحتوى الكوسا على مستويات عالية من فيتامين (أ)، مما يساعد على تعزيز الجهاز المناعى .

ماسك الكوسا لحب الشباب

مقادير ماسك الكوسا لحب الشباب

ثمرة كوسة متوسطة مبشورة.

ملعقة كبيرة دقيق شوفان.

ملعقة صغيرة زيت زيتون.

طريقة تحضير ماسك الكوسا لحب الشباب

أولاً قومي بخلط المقادير حتى تمام التجانس.

ثم ضعي الخليط على بشرة نظيفة 20 دقيقة تقريباً.

ثم قومي بشطفه بالماء الدافئ.

ثم جففي البشرة جيدًا وضعي كريمًا مرطبًا.

قومي بتكرار هذا الماسك مرة أسبوعيًا.

أقوى قناع لشد الوجه

المقادير:

بياض بيضة

كركم

كريم مرطب

عسل

طريقة التحضير:

قومي بإحضار بياض بيضة ورشة قليلة من الكركم وملعقة كبيرة من الكريم المرطب الخاص بك، وملعقة صغيرة من العسل.

ثم قومي بتقليب جميع المقادير.

ثم قومي بتوزيع الخليط على البشرة والرقبة مع الابتعاد عن العينين.

ثم يترك الخليط لمدة ثلث ساعة حتى يجف الماسك على الوجه.

ثم تغسل البشرة بالماء الفاتر وتكرر الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا وستلاحظين الفرق، ونتمنى أن تستفيدي من هذا القناع.

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