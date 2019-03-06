تعرفي على أفضل ماسك لحماية البشرة من التجاعيد
بياض البيض يحارب البشرة الشاحبة والخطوط الغائرة بالوجة (shutterstock)
تحتار الفتيات والنساء اللاتي يبلغن الثلاثين وتعانين من البشرة الشاحبة والخطوط الغائرة بالوجة والتي أن لم تعالج تتحول فيما بعد غلى تجاعيد أو مشروع لتكوين تجاعيد.
ونحن اخترنا لكِ أرخص مكون في ثلاجتك يمكنك الحصول عليه لعمل قناع بسيط لنضارة وشد البشرة بكل سهولة ومن منزلك وهو "بياض البيض"...
الطريقة:
- قليل من بياض البيض وخفقهم جيداً ثم بفرشاة الأقنعة أو فرشاة ماكياج مخصصة للماسكات.
- أفردي طبقة من بياض البيض من تحت لفوق.
- ثم قصيي مناديل على شكل مربعات أو قطع صغيرة وضعيها وألزق بببياض البيض وهكذا...عدا منطقة حول العينين.
- اتركيه 30 دقيقة حتي يجف تمامً ثم ازيلي الماسك من تحت أو من "الذقن".
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