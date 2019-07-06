ما أهمية فحص قياس الرحم؟

يعد إرتفاع الرحم واحدة من أهم المؤشرات التي يشخص على اساسها الطبيب تحديد عمر الحمل وحساب التاريخ التقريبي للميلاد و كذلك لتقييم حجم الجنين وخصائصه الجينية. إذا كان الفحص يشير إلى أن كبر حجم و ارتفاع الرحم يتم إخضاع المرأة للفحص الحوضي أو الموجات فوق الصوتية خلال الأسبوع الـ16. يبدأ الطبيب بمتابعة قياس الرحم باستخدام قياسات بسيطة معتمداً على الجزء السفلي من الرحم من خلال جدار البطن للتمكن من أخذ قياسات دقيقة بإستخدام الشريط التقليدي.

ما هو قياس إرتفاع الرحم؟

هو عبارة عن قيام الطبيب المختص بوضع شريط القياس الخاص بين عظمة العانة وأعلى منطقة البطن لتحديد طول هذه المسافة بدقة من أجل تقييم نمو الجنين إبتداءاً من الشهر الخامس من الحمل. يقوم الطبيب بأخذ القياس بوضعية الإستلقاء و وضع الشريط في المكان المخصص له لتحديد مكان الجنين.

إذا كان في المنطقة العليا من الرحم فيتم مد الشريط حسب حجمه. المعدلات الطبيعية في الشهر الرابع هى 16 سم والشهر الخامس تكون 20 سم و في الشهر السادس يبلغ 24 سم و في الشهر السابع هو 28 سم. في الشهر الثامن فيبلغ قياس الرحم 30 سم بينما في الشهر التاسع يتراوح ما بين 32 و 34 سم.

- المخاطر الناجمة عن قياس الرحم بأقل أو أعلى من المعدل الطبيعي

يجب أن يتم قياس إرتفاع الرحم بشكل دقيق للغاية وإجراء كافة الفحوصات التكميلية التي من شأنها أن تُظهر أي مشكلات في الحمل. تتمثل هذه المشكلات في قلة وزن الجنين أو قلة السائل المحيط به مما يتطلب عمل دوبلر بطريقة الموجات فوق الصوتية حتى يتم قياس حجم الجنين بدقة ومعرفة الكمية المحيطة به من السائل الأمنيوسي. هذا بالإضافة إلى ضرورة إجراء فحص للدم للكشف عن تواجد عدوى من عدمها حتى لا يؤثر على عمل المشيمة ويؤدي إلى الإجهاض المبكر. إذا كان حجم الجنين كبيراً عن الطبيعي فمن الممكن أن يكون هذا الطفل مصاب بمرض السكري والأم أيضاً مما يزيد من حجمه. لذلك على الطبيب إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من عدم وجود إصابة الطفل بمرض سكري الحمل أو أي مرض آخر.

هل يمكن للسونار أن يقيس طول عنق الرحم ؟

يقوم السونار بعمل الموجات فوق الصوتية عبر المهبل فيتمكن من القياس بشكل دقيق و فعال حيث ياخذ القياس ثلاث مرات على مدى عدة دقائق إذا كان طوله أقل من 4 سم. إذا كان هناك أي علامة من علامات الولادة المبكرة فيتم إتخاذ اللازم من مثبتات الحمل و الراحة التامة على الظهر. يتم عمل هذا الفحص بشكل دوري عبر المهبل لمقارنة القياس الحالي بالقياس السابق. طول عنق الرحم القصير أيضًا بين 20 أسبوعا و 24 أسبوعا حيث يعد أفضل مؤشر للولادة المبكرة. يتيح التصوير بالموجات فوق الصوتية عبر المهبل رؤية أعلى و أسفل عنق الرحم نظراً لان عنق الرحم يشبه القمع. عندما يقصر يبدو مثل حرف V على الموجات فوق الصوتية، عندما يتسع يتشكل مثل أنبوب U و ذلك للتقليل من فرص حدوث الولادة المبكرة. يجب الحرص على عمل الفحص الدوري لتجنب الولادة المبكرة.