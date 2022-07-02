ما الرابط بين الحساسية وطنين الأذن ؟

طنين الأذن هي حالة من الرنين أو الصفير أو الطنين أو أي صوت آخر في الأذن ليس له مصدر خارجي، وحوالي 10 في المائة من البالغين في الولايات المتحدة عانوا من طنين الأذن لمدة 5 دقائق على الأقل في العام الماضي.

وفي الحقيقة، يمكن أن تسهم عوامل عديدة في تطور طنين الأذن ، بما في ذلك ضعف السمع، انسداد في الأذن، والآثار الجانبية للأدوية، وعلى الرغم من أن طنين الأذن لا يهدد الحياة، إلا أنه يمكن أن يقلل بشكل كبير من نوعية وجودة حياتك.

ويمكن أن تسبب الحساسية انسدادًا في الأنبوب يربط أذنك بحلقك ويساهم في تطور طنين الأذن، ومن خلال هذه المقالة سنتعرف بشكل أعمق على العلاقة بين الحساسية وطنين الأذن.

كيف يمكن أن تسبب الحساسية طنين الأذن ؟

تحدث الحساسية عندما يبالغ جهاز المناعة في رد فعله تجاه مادة غريبة غير ضارة عادة، حيث يمكنك أن تصاب بحساسية من أنواع عديدة من المواد، وبعض المحفزات الشائعة هي حبوب اللقاح، وعث الغبار، ووبر الحيوانات الأليفة، وجراثيم العفن.

وعندما يواجه جسمك هذه المواد، فإنه ينتج جسمًا مضادًا يسمى الغلوبين المناعي E لتحييد التهديد المتصور، وعندما يتم تشغيل هذه الأجسام المضادة، فإنها تسبب إطلاق مواد كيميائية وأعراض مثل العطس، سيلان الأنف، العيون الدامعة، احتقان الأنف، الحكة، والحساسية.

هل يمكن أن تسبب الحساسية طنين الأذن في أذن واحدة ؟

يمكن أن تؤثر زيادة الالتهاب أو التورم الناجم عن الحساسية على أذنيك بشكل غير متساوٍ، مما قد يؤدي إلى انسداد وطنين الأذن في أذن واحدة، ويوصى عمومًا بزيارة الطبيب إذا كنت تعاني من طنين الأذن المستمر في أذن واحدة لاستبعاد حالة خطيرة.

هل يمكن أن تسبب الحساسية فقدان السمع ؟

قد تساهم الحساسية في اختلال وظيفة أنبوب eustachian وتجعل سمعك مكتومًا، حيث يجب أن يعود سمعك إلى وظيفته المعتادة عندما لا تكون معرضًا للمادة المسببة للحساسية.

والحساسية المزمنة قد تسبب التهاب يضر بالبنى الشبيهة بالشعر داخل أذنك الداخلية التي تحول الأصوات إلى إشارات عصبية، حيث يسمى هذا النوع من فقدان السمع بفقدان السمع الحسي العصبي وهو دائم.

هل يمكن أن تسبب الحساسية البيئية الدوار ؟

الدوار هو عرض غير شائع ولكنه محتمل للحساسية، حيث إنه أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين يعانون من التهاب الأنف التحسسي، ويمكن أن تسبب بعض أدوية الحساسية التي لا تستلزم وصفة طبية.

هل يمكن أن تسبب أدوية الحساسية طنين الأذن ؟

يمكن أن تسبب بعض الأدوية المستخدمة لعلاج الحساسية طنين الأذن، فعلى سبيل المثال، يمكن أن تسبب مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية مثل الأسبرين طنين الأذن كأثر جانبي، خاصة عند تناولها بجرعات عالية للغاية.

عوامل خطر طنين الأذن الناجم عن الحساسية

يمكن أن تزيد الحساسية من خطر الإصابة بحالات أخرى مرتبطة بطنين الأذن، مثل:

التهابات الأذن

يمكن أن يزيد التهاب الأنف التحسسي من خطر الإصابة بالتهابات الأذن الوسطى، حيث يمكن أن تسبب التهابات الأذن الوسطى أعراضًا مثل طنين الأذن والألم داخل أذنك وفقدان السمع.

التهابات الجيوب الأنفية

يمكن أن يتطور التهاب الأنف التحسسي أحيانًا إلى عدوى في الجيوب الأنفية بسبب انسداد تصريف المخاط، حيث يمكن أن تسبب التهابات الجيوب الأنفية واحتقان الأنف بشكل عام ضغطًا غير طبيعي في أذنيك يؤثر على سمعك أو يسبب طنين الأذن.

كيف تعالج طنين الأذن الناجم عن الحساسية ؟

يمكن أن تساعد الأدوية في تقليل أعراض طنين الأذن الناجمة عن الحساسية، وقد تساعد مضادات الهيستامين في تجفيف الجيوب الأنفية وتعزيز الوظيفة لممرات الأذن، وقد تساعد مضادات الاحتقان والكورتيكوستيرويدات الأنفية أيضًا في تقليل طنين الأذن عن طريق تخفيف الازدحام والالتهاب في الجيوب الأنفية.

متى تتصل بالطبيب؟

أنت تعاني من طنين الأذن بانتظام

يزداد سوءًا

يؤثر على نومك أو تركيزك أو يجعلك تشعر بالاكتئاب أو القلق

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