ما حكم الشرب أو الأكل أثناء الأذان الأول؟

البوابة - من أكثر الأسئلة التي يطرحها الصائم في شهر رمضان، هل يجوز تناول الطعام او الشرب عند الأذان الأول، ويفصل بين الأذانين الأول والثاني ما يقارب الـ 15 دقيقة.

الأذان الأول هو إعلان عن اقتراب موعد الأذان الثاني، أي في حال كان هناك ما يأكله أو يشربه الصائم عليه أن ينهيه قبل دخول موعد الآذان الثاني.

في حال كنت تتناول طعامك فحاول انهائه واشرب الماء مع الآذان الثاني، وإذا كان هناك وضع صحي يستدعي شرب الدواء فيجب أن يتناوله بعد الأذان الاول.

وإذا أذن الأذان الثاني وبمجرد قول الله أكبر يجب التوقف عن الطعام، وعلى الإنسان أن يمسك إمساكاً كاملاً ويبدأ الصوم.

فلا يجوز الأكل أو الشرب أثناء الأذان الثاني، بينما يجوز الأكل والشرب أثناء الأذان الأول وذلك لأنه بالاذان الأول إشعار بقرب الإمساك فعلينا أن ننهي طعامنا وأن ننهي شرابنا وطعامنا.

فالأكل والشرب في الأذان الأول جائز، أما الأكل والشرب في الاذان الثاني غير جائز وممنوع على الصائم، ومن أكل أو شرب أثناء الأذان الثاني فقد أفطر ، فعليه أن يمسك بقية اليوم وأن يقضي يوماً مكان بحسب سماحة المفتي دكتور حسان أبو عرقوب.

دعاء الامساك للصيام

يا رب نسألك في هذا الوقت المبارك أن تهدي قلوبنا وأرواحنا لما اختلف فيه من الحــقّ بإذنـك، فإنّك يا ربنا تهدي من تشاء إلى صراطك المستقيم، وآتنا يا ربنا الحكمة والرشاد يا رب العالمين.

نسألك إلهنا أن ترزقنا الهداية والتقى، والعفو والعفاف والتقى، والغنى يا ربنا، وقنا عذاب النار، اللهم أصلــح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا، واجعل لنا يا ربنا الحياة زيادةً في الخيرات، والموت راحةً لنا من كلّ شرّ.

اللهم يا رب إنا نحمدك على ما أنعمت علينا من واسع كرمك، لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، لا إله إلا أنت سبحانك إنّا كنّا من الظالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

ربنا نسألك في هذا الوقت المبارك أن تهدي قلوبنا وأرواحنا لما اختلف فيه من الحــقّ بإذنـك، فإنّك يا ربنا تهدي من تشاء إلى صراطك المستقيم، وآتنا يا ربنا الحكمة والرشاد يا رب العالمين.

دعاء الصائم عند السحور

اللهم يا رب نسألك الوقاية من شحّ أنفسنا، واجعلنا في هذا الشهر الكريم من المفلحين، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين.

اللهم يا رب أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.

اللهم أعذنا بك من العجز والكسل، والفقر والغنى، والهرم والتردي، اللهم وأعنّا في هذا الشهر الكريم على الصيام والقيام وغضّ البصر وحفظ اللسان، إنّك على كلّ شيءٍ قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.

رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شاكرا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا أواها منيبا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي ربنا في هذا الوقت الكريم نسألك أن تعيذنا من فتنة النار وعذابها، وأن تجعلنا يا ربنا في هذا الشهر الكريم من عتقاء النار، اللهم باعد بيننا وبين الذنوب والخطايا كما باعدت بين المشـرق والمغـرب، واجعلنا يا ربنا من الهداة المهتدين.

اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي، وترحمني، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك، وحب من يحبك، وحب عمل يقربني إلى حبك.

دعاء التراويح اللهم اهدنا فيمَن هديت

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