البوابة - إذا كنت تؤمن بقوة الأحجار الكريمة وارتباطها بجلب الحظ السعيد فيجب أن تعلم أن جميع الأحجار والبلورات لها طاقة محددة تؤثر على المستخدم والجو المحيط بها. ويعتقد الكثير من الناس أن هذه الأحجار الكريمة لا تجلب الحظ السعيد فقط بل وتعزز السمات الإيجابية، وتخفف من الميول السلبية للأفراد المولودين تحت كل برج.

ما هو الحجر الكريم الذي يجلب لك الحظ بحسب برجك

اكتشف ما هو الحجر الكريم الذي يجلب لك الحظ حسب علامات الأبراج



برج الحمل

يرتبط برج الحمل الناري والعاطفي بالماس. يُعتقد أن هذا الحجر الكريم يعزز الشجاعة والثقة والصفات القيادية لدى برج الحمل. إنه يرمز إلى القوة والوضوح، ويتماشى بشكل جيد مع شخصية برج الحمل الديناميكية.

برج الثور

غالبًا ما يرتبط الزمرد ببرج الثور. يعزز هذا الحجر الانسجام والتوازن والنمو، وهي صفات تتوافق مع طبيعة برج الثور الترابية. يُعتقد أنه يعزز استقرارهم وصبرهم وحبهم لأروع الأشياء في الحياة.

برج الجوزاء

العقيق هو الحجر الكريم الذي يرتبط غالبًا بالجوزاء. يُعتقد أنه يعزز التواصل والفكر والقدرة على التكيف - وهي السمات الرئيسية لهذه العلامة جيدة التهوية. يُعتقد أن العقيق يعزز الانسجام العاطفي ويعزز التواصل الأعمق مع الآخرين.

برج السرطان

يعتبر حجر القمر الحجر الكريم المحظوظ لمواليد برج السرطان. يعكس هذا الحجر طاقة القمر، ويُعتقد أنه يعزز الحدس والرفاهية العاطفية والإبداع. وهو يدعم طبيعة السرطان المتعاطفة.

برج الأسد

غالبًا ما يرتبط الياقوت الأحمر "روبي" بالأسد. يرمز هذا الحجر الكريم إلى العاطفة والحيوية والشجاعة، وهي صفات تتماشى مع شخصية الأسد الجريئة والكاريزمية. يُعتقد أن الروبي يعمل على تضخيم صفاتهم القيادية وجذب النجاح.

برج العذراء

يرتبط الياقوت الأزرق ببرج العذراء. يمثل هذا الحجر الكريم الحكمة والحدس والوضوح العقلي. إنه يتماشى بشكل جيد مع الطبيعة التحليلية لبرج العذراء، مما يعزز السلام الداخلي ويعزز العقلية المتوازنة.

برج الميزان

غالبًا ما يُعتبر الأوبال حجرًا كريمًا محظوظًا لبرج الميزان. هذا الحجر هو رمز الانسجام والحب والإبداع. يُعتقد أنه يعزز قدرات الميزان الدبلوماسية ويحقق التوازن في علاقاتهم.

برج العقرب

يرتبط العقيق الأحمر بالعقرب. يمثل هذا الحجر الكريم العاطفة والقوة والتحول - وهي صفات تتوافق مع طبيعة برج العقرب المكثفة والتحويلية. ويعتقد أن العقيق يعزز حدسهم ويحميهم من الطاقات السلبية.

برج القوس

غالبًا ما يرتبط التوباز ببرج القوس. يعزز هذا الحجر الحقيقة والحكمة والمغامرة، ويتماشى بشكل جيد مع روح المغامرة لدى القوس. ويعتقد أنه يعزز تفاؤلهم ويشجع على الاستكشاف.

برج الجدي

يعتبر الآمثيست "الجمشت" الحجر الكريم المحظوظ للجدي. يمثل هذا الحجر الوضوح والتركيز والنمو الروحي. إنه يدعم طبيعة الجدي المنضبطة ويساعدهم على البقاء على الأرض أثناء متابعة طموحاتهم.

برج الدلو

غالبًا ما يرتبط الآكوامارين "الزبرجد" ببرج الدلو. يرمز هذا الحجر الكريم إلى التواصل والحدس والابتكار، وهي صفات تتوافق مع عقلية برج الدلو ذات التفكير المستقبلي. ويعتقد أنه يعزز قدراتهم الفكرية ويعزز الانسجام.

برج الحوت

اليشم هو الحجر الكريم المحظوظ لمواليد برج الحوت. يمثل هذا الحجر التوازن والانسجام والحماية. إنه يدعم طبيعة الحوت البديهية والرحيمة، مما يعزز الرفاهية العاطفية والسلام الداخلي.

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