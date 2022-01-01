ما هو زيت الزيتون البكر الممتاز، ولماذا هو صحي؟

يشتهر زيت الزيتون البكر الممتاز بنكهته الغنية وتعدد استخداماته وفوائده الصحية، وهو مكون رائع يستحق أن يتم الاحتفاظ به في خزانة مطبخك، فهو ليس فقط سهل الاستخدام في التحميص أو القلي أو الخبز أو القلي، ولكنه أيضًا مليء بمضادات الأكسدة والدهون الصحية للقلب.

بالإضافة إلى ذلك، تمت دراسته على نطاق واسع من أجل فوائده الصحية العديدة، حيث أشارت بعض الأبحاث إلى أنه يمكن أن يحمي من أمراض القلب وأمراض السرطان وتخفيف الالتهاب.

ما هو زيت الزيتون وكيف يصنع ؟

زيت الزيتون هو نوع من الزيت تم استخراجه من الزيتون، ثمار شجرة الزيتون، وعملية الإنتاج بسيطة، حيث يمكن الضغط على الزيتون لاستخراج الزيت، لكن الطرق الحديثة تتضمن سحق الزيتون وخلطه ثم فصل الزيت عن اللب في جهاز الطرد المركزي.

هناك عدة درجات من زيت الزيتون، والتي تختلف من حيث محتواها الغذائي وكمية المعالجة التي تخضع لها، وتشمل الدرجات الرئيسية الثلاث لزيت الزيتون ما يلي:

زيت الزيتون المكرر

زيت الزيتون البكر

زيت الزيتون البكر الممتاز

ويعد زيت الزيتون البكر الممتاز هو أقل أنواع الزيتون معالجة وغالبًا ما يعتبر أكثر أنواع زيت الزيتون صحة، حيث يتم استخراجه باستخدام طرق طبيعية وموحدة للنقاء وبعض الصفات الحسية، مثل الطعم والرائحة، بالإضافة إلى نكهته الفريدة ورائحته، فإن زيت الزيتون البكر الممتاز غني بمضادات الأكسدة المضادة للأمراض وقد ارتبط بمجموعة واسعة من الفوائد الصحية المحتملة.

التركيب المغذي لزيت الزيتون البكر الممتاز

زيت الزيتون البكر الممتاز غني بالدهون الصحية للقلب، إلى جانب فيتامينات E و K، حيث تحتوي ملعقة كبيرة (حوالي 14 جرامًا) من زيت الزيتون على العناصر الغذائية التالية:

السعرات الحرارية: 119

الدهون المشبعة: 14٪ من إجمالي السعرات الحرارية

الدهون الأحادية غير المشبعة: 73٪ من إجمالي السعرات الحرارية (معظمها من حمض الأوليك)

الدهون المتعددة غير المشبعة: 11٪ من إجمالي السعرات الحرارية

فيتامين هـ: 13٪ من القيمة اليومية

فيتامين ك: 7٪ من القيمة اليومية

ويعتبر زيت الزيتون البكر الممتاز مصدرًا كبيرًا لمضادات الأكسدة، وهي مركبات تساعد في مكافحة الالتهاب والأمراض المزمنة، وتشمل مضادات الأكسدة الرئيسية للزيت الأوليوكانتال المضاد للالتهابات، وكذلك الأوليوروبين، وهي مادة تحمي الكوليسترول الضار من الأكسدة.

ما الذي يجعل زيت الزيتون البكر الممتاز صحي؟

بالإضافة إلى محتواه الرائع من مضادات الأكسدة، يتم تحميل زيت الزيتون البكر الممتاز بأحماض دهنية أحادية غير مشبعة، وهو نوع من الدهون الصحية التي تم ربطها بالعديد من الفوائد، وعلى وجه الخصوص، تشير الأبحاث إلى أن الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة يمكن أن تفيد صحة القلب وقد تساعد حتى في الحماية من أمراض القلب.

كما يحتوي زيت الزيتون البكر الممتاز أيضًا على كمية جيدة من فيتامينات E و K في كل وجبة، وفيتامين E هو عنصر غذائي أساسي يتضاعف كمضاد للأكسدة، بينما يلعب فيتامين K دورًا رئيسيًا في صحة العظام وتخثر الدم وصحة القلب والمزيد.

يحتوي زيت الزيتون البكر الممتاز على مواد مضادة للالتهابات

يُعتقد أن الالتهاب المزمن من بين الدوافع الرئيسية للعديد من الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان ومتلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري من النوع الثاني والتهاب المفاصل، ويزعم البعض بأن قدرة زيت الزيتون على محاربة الالتهاب وراء العديد من فوائده الصحية.

وفي الحقيقة، ثبت أن حمض الأوليك، وهو أبرز الأحماض الدهنية في زيت الزيتون، يقلل من العلامات الالتهابية مثل البروتين التفاعلي، ومع ذلك، يبدو أن التأثيرات الرئيسية المضادة للالتهابات للزيت تنبع من محتواها من مضادات الأكسدة مثل الأوليسين والأوليوكانتال، والتي يبدو أنها تقلل بشكل كبير من الالتهاب.

زيت الزيتون البكر الممتاز وأمراض القلب

تعد أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل السكتة الدماغية، من بين الأسباب الأكثر شيوعًا للوفاة في العالم، ولكن العديد من الدراسات القائمة على الملاحظة تظهر أن الوفاة من هذه الأمراض منخفضة في مناطق معينة من العالم، خاصة في بلدان البحر الأبيض المتوسط، حيث يشكل زيت الزيتون جزءًا رئيسيًا من الأنظمة الغذائية للناس.

وأثارت هذه الملاحظة الاهتمام بنظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي، الذي من المفترض أن يحاكي الطريقة التي يأكل بها الناس في تلك المنطقة، حيث تظهر الدراسات التي أجريت على نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي باستمرار أنه مرتبط بتحسين صحة القلب وقد يساعد في الوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية.

زيت الزيتون والسرطان

أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يعيشون في بلدان البحر الأبيض المتوسط لديهم خطر منخفض للإصابة بالسرطان، والذي قد يكون جزئيًا بسبب استهلاكهم للمكونات المضادة للالتهابات، بما في ذلك زيت الزيتون.

وفي الواقع، أحد المساهمين المحتملين في الإصابة بالسرطان هو الضرر التأكسدي بسبب الجزيئات الضارة التي تسمى الجذور الحرة. ومع ذلك، فإن زيت الزيتون البكر الممتاز يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تقلل من الضرر التأكسدي.

زيت الزيتون ومرض الزهايمر

مرض الزهايمر هو أكثر أمراض التنكس العصبي شيوعًا في العالم وسبب رئيسي للخرف، وإحدى سمات مرض الزهايمر هي تراكم البروتينات المعروفة باسم لويحات بيتا أميلويد في بعض الخلايا العصبية في الدماغ، وفي الواقع وجدت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن زيت الزيتون البكر الممتاز وبعض المركبات التي يحتويها يمكن أن تساعد في الحفاظ على وظائف المخ عن طريق منع تراكم هذه البروتينات.

مخاطر زيت الزيتون البكر الممتاز

مثل أنواع الدهون الأخرى، يحتوي زيت الزيتون البكر الممتاز على سعرات حرارية عالية، مع حوالي 119 سعرة حرارية في كل ملعقة كبيرة (14 جم)، ويساهم تناول سعرات حرارية أكثر مما تحرقه كل يوم في زيادة الوزن بمرور الوقت، لذلك، إذا كنت لا تجري تعديلات أخرى على نظامك الغذائي، فإن تناول كميات عالية من زيت الزيتون قد يجعل الحفاظ على وزن معتدل أكثر صعوبة.

بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أنه غير شائع، قد يكون لدى بعض الأشخاص أيضًا حساسية من الزيتون وزيت الزيتون، لذلك إذا كنت تعاني من أعراض رد فعل تحسسي بعد تناول زيت الزيتون، فتوقف عن استخدامه وتحدث مع أخصائي الرعاية الصحية.

للمزيد من صحتك وجمالك:

7 طرق للحصول على حواجب كثيفة وأكثر سمكًا