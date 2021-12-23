ما هو فحص غازات الدم الشرياني؟

فحص غازات الدم الشرياني Arterial blood gas تطلب في العناية المركز لنكشف عن نسبة الأكسجين في الدم، أو نسبة الحموضة في الدم الشرياني والقلوية، ونسبة ثاني اكسيد الكربون، ونسبة أملاح الدم، وتحليل اللاكتات والهيموغلوبين.

ولأخذ العينة لتحليل غازات الدم الشرياني يجب إيجاد شريان سطحي وعادة ما يكون في منطقة الرسغ أو الكوع، وفي حالات قليلة جدًا في أعلى الفخذ، ويتم إدخال إبرة رفيعة وأخذ حوالي 2 ملليلتر من الدم إلى داخل حقنة تحتوي على كمية ضئيلة من الهيبارين وهي مادة تمنع تخثر الدم.

موقع أخذ العينة يتم في الواقع من الشريان وليس من الوريد؛ لأن المراد فحص هذه المركبات في الدم عند خروجه من الرئتين والقلب وقبل أن يتم تبادل الغازات في الأنسجة.

أسباب فحص غازات الدم الشرياني

تحديد مدى كفاءة عمل الرئتين والكليتين.

تحديد إدارة المرضى المصابين بأمراض حادة ويمكن استخدامه في مختبر أو عيادة وظائف الرئة.

إذا ظهرت عليك أعراض نقص الأكسجين أو ثاني أكسيد الكربون أو عدم توازن الأس الهيدروجيني يمكن أن تشمل الأعراض:ضيق في التنفس، صعوبة في التنفس، الالتباس، غثيان.

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إذا اشتبه في أنك تعاني من أي من الحالات التالية"أمراض الرئة، مرض الكلية، مرض التمثيل الغذائي".

إصابات الرأس أو الرقبة التي تؤثر على التنفس

يمكن أن يساعد تحديد الاختلالات في مستويات الأس الهيدروجيني وغازات الدم طبيبك أيضًا في مراقبة العلاج لحالات معينة ، مثل أمراض الرئة والكلى.

اختبار جلوكوز الدم للتحقق من مستويات السكر في الدم واختبار دم الكرياتينين لتقييم وظائف الكلى.

أعراض فحص غازات الدم الشرياني

ضيق في التنفس

صعوبة في التنفس

الالتباس

غثيان

أضرار ومخاطر فحص غازات الدم الشرياني

حدوث نزيف دمويّ من الثقب الذي أُخذت منه العينة.

ظهور كدمة في موقع سحب الدم.

تجمع الدم تحت الجلد.

الشعور بالإغماء.

حدوث عدوى في موقع الثقب.

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