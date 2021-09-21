ما هي أهم الأمور التي يلاحظه الرجال في أول لقاء؟ عندما تقابلين رجلاً لأول مرة في موعد تعارف، تشعرين بالحماس والخوف قليلاً من رد فعله! أنت ترتدين أفضل ما لديك وتمتنعين عن القيام ببعض الأشياء التي عادة ما تفعلينها مثل طريقة تناول الطعام. ما الذي ينظر إليه الرجال حقًا، كيف يحكمون عليك حقًا في أول لقاء تعارف؟

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ما هي أهم الأمور التي يلاحظه الرجال في أول لقاء؟

ما هي الأمور التي تلفت انتباه الرجل وتجعلك أكثر جاذبية من غيرك، تعالوا لنعرف أكثر:





أسنانك

"لديك ابتسامة جميلة". لاحظت هذا التعليق من قبل حتى في الأفلام؟ وذلك لأن الرجال يلاحظون أولاً أسنانك والرائحة. صحة أسنانك تهيمن على الانطباع الأول. حسنًا ، ليس الرجال فقط ولكن النساء أيضًا يلحظون ذلك أولاً. أليس كذلك؟

المظهر الخارجي

من المؤكد أنك قد تقولين إن هذا أمر سطحي جدًا، لكنها جزء من الطبيعة البشرية! يحب الرجال أن يروا مقدار الجهد الذي بذلته في التحضير للقاء الأول. هل اخترت ثياباً جديداً؟ هل وضعت الماكياج المناسب؟ هل قمت بتصفيف شعرك؟ لذا من الأفضل أن تبذلي بعض المجهود إذا كنت تريدين ترك انطباع جيد.

ما هي أهم الأمور التي يلاحظه الرجال في أول لقاء؟

الثقة بالنفس

هل أنت ماهرة في عقد المحادثات؟ هل يمكنك مناقشة مواضيع مختلفة؟ نعم ، اللقاء الأول يكون مثل مقابلة عمل ولكن في بطريقة مختلفة تعكسها مهاراتك الاجتماعية. وكل هذا يعكس مدى ثقتك بنفسك.

اهتمامك به

ما تسألينه يهم كثيراً شخصيتك تعكسها اسئلتك. ما الذي تبحثين عنه؟ ما هي طبيعة عمله، وأسلوب حياته؟ هل هو مثقف؟ ما هي عاداته الشائعة، هل يحب السيارات؟ ما هو فريقه الرياضي المفضل؟

ما هي أهم الأمور التي يلاحظه الرجال في أول لقاء؟

ما مدى ذكائك؟

هناك نساء يشترون أي قصة يتم إلقاؤها في طريقهم ومن ثم هناك من يقرؤون كل جملة ويحللون الرجل وفقًا لذلك. يحب الرجال بطريقة أو بأخرى أن يحكموا عليك من خلال الفطرة السليمة والذكاء. هل أنت ساذجة أم ستلاحظين الهزل من الجد؟ تذكري بأن تكون ملاحظتك دقيقة.

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