ما هي الإنزيمات الهضمية وكيف تعمل؟

تعد الإنزيمات الهضمية جزءًا حيويًا من الجهاز الهضمي، وبدونها لا يستطيع الجسم تكسير الأطعمة وبالتالي صعوبة في امتصاص العناصر الغذائية بالكامل.

ويمكن أن يؤدي نقص الإنزيمات الهضمية إلى مجموعة متنوعة من أعراض الجهاز الهضمي لدرجة تصل إلى إصابتك بسوء التغذية حتى لو كنت تتبع نظامًا غذائيًا مغذي، لذا سنتعرف من خلال هذه المقالة عن كل ما يتعلق بالإنزيمات الهضمية وطريقة عملها في الجسم.

ما هي الإنزيمات الهضمية؟

يصنع الجسم إنزيمات في الجهاز الهضمي، بما في ذلك الفم والمعدة والأمعاء الدقيقة والبنكرياس، وتساعد الإنزيمات الهضمية الجسم على تكسير الكربوهيدرات والدهون والبروتينات من الطعام، وهذا ضروري للسماح بامتصاص العناصر الغذائية والحفاظ على الصحة، وبدون هذه الإنزيمات فإن العناصر الغذائية في الطعام تذهب سدى بلا فائدة تذكر.

وعادة ما يؤدي نقص الإنزيمات الهضمية إلى سوء الهضم وسوء التغذية، ويسمى أيضًا بقصور البنكرياس الخارجي، وعندما يحدث ذلك فيجب إضافة بديل للإنزيم الهضمي قبل وجبات الطعام لمساعدة الجسم على معالجة الأطعمة بشكل فعال.

كيف تعمل الإنزيمات الهضمية في الجسم؟

عندما لا يفرز البنكرياس بشكل طبيعي إنزيمات الجهاز الهضمي، فإنه يؤثر على قدرة الجسم على تكسير الأطعمة التي يتم تناولها وبالتالي صعوبة امتصاص العناصر الغذائية المفيدة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى سوء التغذية وأعراض مثل الانتفاخ والغازات والإسهال.

أنواع الإنزيمات الهضمية

- الأميليز: وهو إنزيم يكسر الكربوهيدرات إلى جزيئات السكر، ويمكن أن يؤدي عدم كفاية هذا الأنزيم إلى الإسهال.

- ليباز: يعمل هذا الإنزيم مع الصفراء في الكبد لتفكيك الدهون، وفي حال لم يكن هناك ما يكفي من هذا الإنزيم، سيحدث نقص في بعض الفيتامينات في الجسم التي تذوب في الدهون مثل فيتامينات K و A و D و E.

- البروتياز: هذا الإنزيم يكسر البروتينات إلى أحماض أمينية، كما أنه يساعد في إبقاء البكتيريا والخميرة والطفيليات خارج الأمعاء، ويمكن أن يؤدي نقص هذا الإنزيم البروتيني إلى الحساسية أو التسمم في الأمعاء.

مصادر طبيعية للإنزيمات الهضمية

الأفوكادو

الموز

الزنجبيل

العسل

الكيوي

المانجو

البابايا

الأناناس

متى يجب التحدث إلى الطبيب؟

في حال كنت تعاني من مشاكل هضمية متكررة أو مستمرة فاستشر الطبيب في أقرب وقت ممكن، حيث قد تكون لا تحصل على جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها للحفاظ على صحة جيدة.

وفي الواقع هناك العديد من اضطرابات الجهاز الهضمي التي قد تسبب الأعراض، ومحاولتك لتخمين ما هي الإنزيمات التي تحتاجها يمكن أن تزيد من المشكلة، لهذا احرص على الحصول على التشخيص الصحيح من قبل الطبيب المختص.

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