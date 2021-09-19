ما هي الكمية التي يجب أن يأكلها الطفل الرضيع؟ كأم جديدة، عليك توخي الحذر بشأن الحفاظ على جدول تغذية لطفلك حسب عمره وحاجته. تكون معدة المولود الجديد صغيرة جدًا في البداية بحيث لا يمكنها استيعاب سوى 1 - 1.5 ملعقة صغيرة من السائل في المرة الواحدة. تنمو المعدة وتتمدد مع تقدم الطفل في السن. نظرًا لأن الأطفال ينمون بسرعة كبيرة، فمن الصعب فهم مقدار الرضاعة التي يحتاجون إليها. على الرغم من أنك إذا كنت ترضعين طفلك بالقنينة، فمن الأسهل قياسه.

طبيب البوابة: الرضاعة الطبيعية مفيدة للأم أيضا

ما هي الكمية التي يجب أن يأكلها الطفل الرضيع؟

إذا كان لديك طفل حديث الولادة ، فإليك بعض المساعدة:

جدول تغذية الأطفال حديثي الولادة الذين يرضعون رضاعة طبيعية:

يوصى بإرضاع المولود ما لا يقل عن 8-12 مرة في اليوم خلال الأسبوع الأول. لا تدعي طفلك يذهب دون طعام لأكثر من 4 ساعات في المرة الواحدة. مع نمو الطفل، يزداد إدرار الحليب أيضًا ، وبالتالي يمكن للطفل أن يستهلك المزيد من الحليب في وقت أقل في كل رضعة. هذا هو الوقت الذي يمكنك فيه عمل الجدول.

على الرغم من اختلاف أنماط التغذية لدى الأطفال. بالنسبة للغالبية، يتغذى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين شهر وثلاثة أشهر من 7 إلى 9 مرات يوميًا، ويتغذى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 6 أشهر من 6 إلى 8 مرات يوميًا وبعد 6 أشهر يتغذى الطفل حوالي 6 مرات يوميًا. يمكن تقليل الرضاعة الطبيعية إلى أربع مرات يوميًا لأن الطفل يبلغ من العمر 12 شهرًا لأن إدخال المواد شبه الصلبة يساعد في تلبية احتياجات الطفل الغذائية الإضافية.

جدول التغذية لحديثي الولادة الذين يرضعون بالقنينة

يتغذى الأطفال الذين يرضعون بالقنينة كل 2-3 ساعات في اليوم تقريبًا وبعد شهرين يمكن أن تزداد الفجوة الزمنية إلى 3-4 ساعات بين كل رضعة. بين 4 إلى 6 أشهر يتغذى الطفل حوالي 4-5 ساعات كل يوم وبعد 6 أشهر، كل 4-5 ساعات.

ما هي الكمية التي يجب أن يأكلها الطفل الرضيع؟

أطعمة لا ينبغي إطعامها للأطفال الرضع؟

لا ينبغي إعطاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام سوائل بخلاف الحليب الاصطناعي. لا ينبغي إعطاء الماء أو العصير أو حليب البقر. هذه لا توفر التغذية المناسبة ويمكن أن تزعج معدة طفلك. يجب إدخال الماء حوالي 6 أشهر.

لا ينبغي إضافة الحبوب إلى القنينة، فقد يؤدي ذلك إلى خطر الاختناق. لا يستطيع الجهاز الهضمي للطفل التعامل مع الحبوب حتى عمر 4-6 أشهر.

ما هي الكمية التي يجب أن يأكلها الطفل الرضيع؟

كيف تعرفي أن طفلك جائع؟

التغذية حسب الجدول في الوقت المناسب هي الأفضل للأطفال الذين يولدون قبل الأوان ولديهم حالة طبية. يمكن للوالدين أيضًا البحث عن إشارات الجوع وإطعام الطفل بناءً على ذلك. وهذا ما يسمى التغذية عند الطلب أو التغذية سريعة الاستجابة.

يمكن أن تشير الدلائل البسيطة مثل وضع اليدين في الفم، واللعق، وفتح الفم، وحالة الهياج إلى أن طفلك جائع.

ما هي الكمية التي يجب أن يأكلها الطفل الرضيع؟

علامات الإفراط في التغذية

قد يعاني الأطفال الذين يعانون من فرط التغذية من آلام في المعدة أو غازات أو قيء. قد يتعرض هؤلاء الأطفال أيضًا لخطر الإصابة بالسمنة في وقت لاحق من حياتهم. يُنصح بإطعامهم أقل مما يرغبون حتى يسهل التعرف عليهم عندما يشبعون.

طبيب البوابة: دليلك الكامل للرضاعة الطبيعية في زمن كورونا

طبيب البوابة: علاجات منزلية فعالة للحد من آلام الظهر الناجمة عن الحمل