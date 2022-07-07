مبطلات الصيام من الأشياء التي يفعلها المسلم أو المسلمة بطل صومه ووجب عليه قضاء ذلك الصوم والكفارة عنه، والصيام هو الإمساك عن كافة المفطرات منذ طلوع الفجر وحتى غروب الشمس، وفي هذا المقال قمنا سنتحدث عن مبطلات الصيام ومبطلات الصيام التي عليها اختلاف شرعي، وهل وصول المرأة للنشوة يبطل الصيام؟

مبطلات الصيام

الأكل والشرب عمداً، أما إذا كنت ناسياً فهذا حكم آخر، أيضاً يبطل الصيام المعاشرة الزوجية الكاملة وخروج المني، والقيء عمداً، أيضاً الحيض والنفاس، غسيل الكلى مبطل للصيام، وأخذ الجلوكوز لأنه مغذي للجسد، ومن الأفضل تجنب الحجامة خلال الصوم، وبخاخ الربو، المضمضة.

مبطلات الصيام التي عليها اختلاف شرعي

استعمال بعض الأدوية مثل بخاخ الربو، الحقنة الشرجية مثل التحاميل أو المراهم المستخدمة في تخفيف آلام البواسير،التخدير عن طريق الأنف كاستنشاق مادة مخدرة، بعض الإبر مثل إبرة البنسلين أو إبرة الأنسولين.

الحجامة

علاج الأسنان

تنظيف الأسنان والمضمضة

هل وصول المرأة للنشوة يبطل الصيام؟

إذا كانت الزوجة قد شعرت برعشة ونشوة خلال المداعبة، وارتياح لبدنها ونفسها؛ فإنها بذلك بطل صيامها، ووجب عليها الغسل، ولكن إذا كانت تجهل بالحكم؛ فلا ينبغي عليها قضاء ما مضى من الصيام والصلوات، ولكن أن تنتبه لهذا الأمر فيما بعد، والله أعلم.

نصائح لصيام عشر ذي الحجة

فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 1443هـ