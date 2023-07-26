إن مرور الأنثى بتجربة فقد الجنين أصعب مرحلة بالنسبة لها ولزوجها، إذ أن الإجهاض ليس حالة نادرة الحدوث، وقد مرت بها نسبة لا بأس بها من الحوامل، لهذا السبب يجب ألا تصل الحالة النفسية للسيدة إلى درجة أن تسبب لها الفوبيا من حمولات قادمة، لكن متى يسقط الجنين بعد توقف نبضه، وهل يبقى تحليل الهرمون إيجابيًا، وهل بالإمكان أن تعرف السيدة أن جنينها مازال ينبض بالحياة أم أنه توقف؛ فلنتابع.

متى يسقط الجنين بعد توقف نبضه

درجةً درجة نصعد السلم، كذلك هي قصة الحمل، التي بدايتها عند غياب الحيض، مرورًا بلحظات سعادة لا توصف عند مشاهدة هذا الكيس الصغير، وبعد مرور الأسابيع الستة موسيقى نبضه، التي تعزف على أوتار قلب الحامل، فهنالك من يحيا بداخلها، لكن متى يسقط الجنين بعد توقف نبضه، إحدى أبشع الأسئلة وأقساها وقعًا على المرأة، لحظة معرفتها بأن هذه الموسيقى قد توقفت، ويبدو الأمر بنفس القساوة لو أن الكيس لا يحمل بداخله جنين وليس هناك نبض.

لم يعد أمام الحامل سوى انتظار هذا الجنين نزيفًا وليس جنينًا، فمتى يسقط الجنين بعد توقف نبضه، وما هي الأسباب المؤدية لذلك؟ متعددة وكثيرة هي الأسباب ويمكن حصرها على هذا النحو:

حدوث بعض المشكلات في المرحلة التي يتم بها الانقسام الخيطي مما يؤثر سلبًا على الجنين ويسبب موته.

أن تكون المرأة مصابة بأمراض لها علاقة بالرحم فلا يتمكن الجنين من استمرارية حياته.

مصابة هي هذه الحامل بخلل في وظيفة الدرق، إفراطًا أو قصورًا.

أن تكون السيدة سمينة بشكل كبير أو نحيلة بدرجة لا تستطيع معها أن تتم الحمل.

لا بد من أن عمر السيدة الكبير يقلل من فرص إتمام الحمل وخاصة فوق 36 عام.

أن يكون لدى السيدة تاريخ من مرض سكر الطفولة أو الشباب، أو مرض الضغط المرتفع أو المنخفض.

أن تكون المرأة ممن لا يهتمون بطبيعة غذائهم أو في حالة حمية دائمة تسبب لها نقص في العناصر الغذائية مما ينتج عنه وفاة الجنين.

هناك خلل ما مصاب به الجنين منتقل عبر الوالدين، خاصة الأمراض الوراثية، تسبب خلل في صبغياته ووفاته.

نقص نمو هذا الجنين، لأحد سببين إما نتيجة الأم وسوء تغذيتها، أو أن هناك أمر ما في حالة المشيمة.

قد يتوفى الجنين اختناقًا نتيجة تعقد في حبله السري.

قد يحدث لأمر ما أن تنفك المشيمة المرتبطة به والتي توصل له الغذاء.

الطرق المتبعة لتسقيط الجنين بعد توقف قلبه

لا ضير أن وفاة الجنين تأتي نتيجة توقف نبضه، لو كان هذا النبض قد ظهر فعلًا، فلو كان غير ذلك فهو سقوط لكيس فارغ، ولكن متى يسقط الجنين بعد توقف قلبه، أثبتت الدراسات الطبية أن المعدل الطبيعي لسقوط الكيس هي مدة أقصاها ثلاثة أسابيع، وأدناها أربعة أيام، بمعنى أنه بعد أن تم اثبات توقف النبض، فلا بد أن تظهر علامات خروج الكيس خلال هذه الفترة، أما علميًا متى يسقط الجنين بعد توقف نبضه، هناك بضع احتمالات لهذا الأمر المحزن هي على النحو التالي:

يمكن أن تنتظر من توقف نبض جنينها أن ينزل من تلقاء ذاته بلا استخدامات دوائية، أو عمليات جراحية.

البعض منهن يفضلن في هذه المرحلة الحرجة تناول أعشاب بحد ذاتها، تزيد من حركات الرحم الانقباضية، مسهلة طرد البقايا الميتة من داخل أحشائها؛ من أكثر الأعشاب شيوعًا واستخدامًا لهذا الغرض هي: شاي البقدونس، مغلي قرفة، منقوع الأوكاليبتوس، الجنسينغ الأزرق، وهناك مجموعة أخرى لكنها غير معروفة بدرجة هذه الأعشاب، فالمرأة سوف تستعمل الأعشاب المتوفرة في منطقتها حصرًا.

أحيانًا قد تعاني السيدة بعض أنواع الاكتئاب فلن تكون قادرة على انتظار التسقيط، ولأنها لا تعرف بدقة متى يسقط الجنين بعد توقف نبضه، فإنها تطلب مساعدة طبيب مختص يصف لها حبوب تعطى عن طريق الفم، وأخرى عن طريق المهبل، بمعدل حبة واحدة فموية كل ساعة، وحبة مهبلية كل ساعتين، بعد مرور زمن يتراوح بين 6ـ8 ساعات تحس المرأة أعراض المخاض ذاتها، ليخرج بعدها من المهبل كتل دموية؛ يمكن للمرأة في هذه الحالة وتخفيفًا لآلام الإجهاض أن تتناول المسكنات التي هي عبارة عن ديكلوفينات الصوديوم أو البوتاسيوم الأشد تأثيرًا، أو تأخد أقراص الإيبوبروفين.

لو كان الجنين ذا حجم لا بأس به هنا لا بد من الجراحة حيث يقوم الطبيب النسائي المختص بإجراء عملية لتخليص الرحم من كل بقايا الجنين عن طريق كشطه، وتكون العملية تحت تخدير عام وفي مركز صحي لتفادي الانعكاسات التي قد تحدث دون حسبان.

ما هي الإشارات التي تستدل منها السيدة على وفاة جنينها

هنا نميز بين حالتين من وفاة الجنين وهي:

قد يحصل أن يتوفى الجنين دون إنذار أو إحساس ولا تعرف السيدة هذا الأمر إلا عند الزيارة الروتينية لطبيبها الذي يفاجئها بتوقف دقات القلب.

الحالة الأخرى هي عندما يموت الجنين وتظهر عند السيدة علامات توقف نبض الجنين التي تكون على نحو تالي:

التي تكون على نحو تالي: الجنين لم يعد ذا حركة كما اعتادت عليه أمه.

هنالك آلام مبرحة أسفل البطن وفي الظهر.

خروج أنسجة من المهبل دموية التكوين، حمراء اللون، متكتلة المظهر.

تزداد فوق 40 درجة ونصف حرارة المرأة دون وجود التهاب فيروسي أو أي مرض يرفع درجة الحرارة.

لم يعد هناك وجود لمعاناة سابقة من الدوار، ألم الرأس، استفراغ.

إعياء شديد في الجسم.

متي يمكن الحمل بعد الإجهاض

من المعلوم أنه يجب على السيدة متابعة مراحل خلو الرحم تمامًا من آثار الجنين السابق، حتى تضمن عدم حدوث مشاكل في حمل لاحق.

بعد إنهاء مرحلة التسقيط يعود الحيض إلى عهده السابق قبيل الحمل، ولكن قد لا تكون الدورة منتظمة كما في سابق عهدها، لذلك أول ما يجب على السيدة القيام به هو تناول حبوب الأستروجين والبروجسترون، هذه الحبوب ذات فوائد عدة وهي:

العمل على حصول حيض منتظم.

منع الحمل وهنا تعد فرصة للرحم كي يرتاح من عناء الإجهاض السابق وترمم خلايا بطانته.

المبايض كذلك تصبح أكثر استقرارًا.

بعض الأمور لتقليل نسبة توقف دقات قلب الجنين

إذا كنت تخشين أن يصيبك ما أصاب بعض الحوامل من فقد لأجنتهن وانتظار متى يسقط الجنين بعد توقف نبضه إليك بعض النصائح:

الاهتمام بطبيعة الطعام على أن يحوي كافة العناصر التي يحتاجها الجسم.

تناول الفيتامينات خلال الحمل وخاصة حمض الفوليك.

متابعة مراحل الحمل عند أخصائي حتى يتفادى أي أمر سيء.

النساء المعرضة بنسب أكبر لحالات إجهاض الأجنة

هناك أربع فئات يجب أن تعنى بنسبة أكبر من غيرها بالحمل وهي على هذا النحو:

أن تكون الحامل مراهقة أو تجاوزت سن السادسة والثلاثون.

أن تكون ممن عانين ارتفاع الضغط أو انخفاضه الشديد.

أن تكون السيدة حامل بجنينين معًا.

ملاحظة الطبيب أن هذا الجنين لا ينمو بالمعدل الطبيعي من حيث الوزن والطول.

والآن وصلنا إلى الختام وسلطنا الضوء على حالات موت الجنين، ومتى يسقط الجنين بعد توقف نبضه، وما هي الطرق ووسائل الوقاية من هذا الأمر.