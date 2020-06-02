مخاطر وأضرار أشعة الشمس 

مع حلول فصل الصيف ونظراً لطبيعة حياتنا اليومية التي نتعرض فيها لأشعة الشمس المباشرة وضررها على بشراتنا وجلدنا، كان لابد لكِ من استخدام منتجات الوقاية من الشمس للعناية بالبشرة وحمايتها، حيث أن لهذه الواقيات حماية أكيدة من الضرر الذي ممكن أن تسببه أشعة الشمس، وهي الأشعة فوق البنفسجية التي تضر بالجلد، إلا أن استخدام المستحضرات والكريمات الواقية من الشمس والتي لها خصائصها ومواصفاتها فإن لها فوائدها الأكيدة على سلامة الجلد والبشرة والعناية بها.

وتعتبر أشعة الشمس المصدر الرئيس لفيتامين د، ولكن عندما يكون ذلك مفرطاً وتحديداً في أوقات الظهيرة، فإنّ الأمر سينعكس سلبياً على الإنسان؛ لأنّه سوف يتعرض لأشعة الشمس الضارة أي فوق البنفسيجة، ويؤدي بالتالي إلى تعرضه للإصابة للعديد من الأمراض والمشاكل الصحيّة.

وفي هذا المقال نقدم لكم أضرار أشعة الشمس:

1- التجاعيد:

التجاعيد تظهر بالشكل الطبيعيّ عند التقدم في العمر والذي يساعد على ظهورها هي حركة عضلات الوجه، وعمليات الأكسدة، والعامل الرئيس لظهورها هي أشعة الشمس؛ لأنّها تؤثر على الألياف الجلدية والمادة الموجودة فيها أي الكولاجين تسبب التجعدات الجلدية وترهلها وفقدان قدرتها على العودة إلى وضعها الطبيعي.

2- الاختلافات في لون الجلد:

وهذا يمكن التأكد منه بعد العودة إلى البيت من السباحة أو الجلوس أمام البحر خلال فصل الصيف، وهذه التغيّرات يمكن التخلص منها ولكن ليس دائماً، فالكثير من الناس تغيّرت لون بشرتهم ولم تعد إلى لونها الطبيعي؛ نتيجة وصول التغيّرات إلى الأوعية الدموية.

3- النمش:

النمش هي عبارة عن بقع ذات لون بني تظهر على الجلد بعد التعرض لأشعة الشمس لأول مرة، وعادةً ما تظهر قبل عمر الخمس سنوات وتحديداً للأشخاص الذين يمتلكون بشرة فاتحة أو حمراء، وحسب الكثير من الدراسات، فإنه يكون نتيجة أسباب وراثية ويزيد من خلال أشعة الشمس وقد يتحول إلى سرطان.

4- البقع الشمسية:

ذات لون بني تظهر على البشرة، ويمكن لبعض مستحضرات التجميل أن تخفف منها وتظهرها أفتح، ويمكن تجنب ظهورهاً منذ البداية باستخدام الكريمات الواقية لأشعة الشمس.

5- بقع الشيخوخة:

الكثير من الناس يعتبر أن علامات الشيخوخة التي تظهر على الوجه والجسم يكون سببها التقدم بالعمر، ولكن السبب المباشر هو أشعة الشمس؛ فكلما تعرضت لها بشكل أكثر كانت الأعراض والعلامات أكثر، وأكثر مناطق الجسم تعرضاً لها هي الوجه واليدان إضافةً إلى الصدر، ويمكن تفتيحها أيضاً باستخدام مستحضرات التجميل.

6- القشرة:

القشور التي تظهر على مناطق مختلفة من الجسم وتكون ذات لون أحمر أو بني؛ نتيجة التعرض المباشر والمتكرر لأشعة الشمس، ويعتبر الأشخاص ذوو البشرة الفاتحة هم الأكثر تعرضاً.

فوائد بذور العنب الصحية والجمالية

فوائد الشاي للعين وطريقة تحضيره للعلاج

10 أغذية تحتوي على الحديد وأهم مصادره