هل سبق لك وأن فشلت في التعرف على صديق أو أحد أفراد أسرتك المقربين؟ لا سيما عندما تراهم في شكل غير متوقع أو بعد ما أجروا تغير طفيف في شكلهم، إذا كان الأمر كذلك فقد تواجه بحاله تسمى رسمياً "مرض عمى الوجوه" Prosopagnosia.

ما يصل من كل 1 من كل 50 شخص لديهم درجة مرض عمى الوجوه، على الرغم من أن العديد منهم يعيشون حياة طبيعية من دون يدركون أنهم يعانون من ذلك، إليك ما تحتاج من معرفته حول عمى الوجه.

كيف يمكنك معرفة ما إذا كنت تواجه من عمى الوجوه؟ تختلف الأعراض على نطاق واسع بين المصابين بهذه الحالة قد يجد البعض صعوبة في التعرف على تعبيرات الوجه لدى أشخاص آخرين، يمكن أن تكون مشاهدة تلفزيون أو الأفلام الشاقة والمهمة، لأنه الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة قد يجدون صعوبة في تذكر الشخصيات المختلفة عند مقابلة شخص جديد، قد يحاول مصابون عمي الوجه أيضاً بتذكر ملابسهم أو تصفيفة الشعر بدلاً من وجوههم، ليس من المستغرب أنه هناك سمة أخرى تتفق عادةً مع عمى الوجه وهي القلق الاجتماعي، يمكن أن يؤدي الفشل في فهم تعبيرات الوجه في صعوبة في تكوين علاقات أو تكوين صداقات، قد يتجنب الأشخاص المصابون بمرض عمى الوجوه التفاعل الاجتماعي ويصابون باضطراب القلق الاجتماعي بل يعانون ايضاً من الاكتئاب، وفقاً ما ذكرته دائرة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة.

مرض عمى الوجوه أعراضه وأسبابه

أسباب مرض عمى الوجوه

مرض عمى الوجوه غير مرتبط أبداً بالذكاء العام أو الذاكرة، وعادةً ما تكون مشكلة مدى الحياة وهو مرض وراثي للغاية، ومن أسباب مرض عمى الوجوه هو وجود خلل في جين واحد مهرمن قد يعني هذا أنه إذا كان أحد الوالدين مصاب بهذا المرض فإن فرص كل منهما 50% من الموروث.

وتشير الدراسات أن حوالي 2% من الناس يظهرون علامات على النمو العضلي الإيجابي، يصاب بعض الأشخاص أيضاً بمرض عمي الوجه بعد تعرضهم لأضرار في الدماغ مثل الإصابة في الرأس أو سكتة دماغية، وهذا هو المعروف باسم Prosopagnosia المكتسبة وهي نادرة نسبياً.

أعراض مرض عمى الوجوه

من أعراض مرض عمى الوجوه عدم القدرة على التعرف على الوجوه المألوفة.

صعوبة على إدراك ملامح الوجه والتعرف عليها.

صعوبة التعرف على سمات الوجه مثل: العمر أو الجنس أو العرق.

صعوبة إدراك تعابير الوجه والتعرف عليها.

من أعراض مرض عمى الوجوه أيضاً صعوبة في التعرف على وجوه الأقارب والمعارف.

عدم القدرة على التعرف والتمييز بين وجوه الأقارب والأصدقاء.

عدم القدرة على التمييز بين الوجوه غير المألوفة.

عدم القدرة على التمييز بين الوجوه والمحفزات الأخرى.

عدم القدرة على التعرف على وجه المرء في المرآة أو حتى في الصور.

علاج مرض عمى الوجوه

للأسف لا يوجد أي دواء محدد أو علاج لمرض عمى الوجوه، يطور بعض الأشخاص المصابين بعض الاستراتيجيات لمساعدتهم على التغلب على ذلك، مثل التعرف على صوت شخص أو تصفيفة شعره أو لباسه، أو حتى طريقة المشي أو تجنب الأماكن التي يمكن أن يصطدم بها بأشخاص يعرفونه، ومع ذلك هذه التقنيات ليست دائماً موثوقة أو واقعية، وتشمل الاستراتيجيات الأخرى والمعروفة أنها مفيدة للمحترفين مثل إنشاء علامات سرية مع الأصدقاء وحمل دفتر ملاحظات لتسجيل تفاصيل واسماء الأشخاص.

كيف يرى مريض عمى الوجوه؟

مريضون عمى الوجوه يرون قسمات في الوجه، لكنهم يجدون صعوبة في رؤية الوجه بأكمله، وهذا بحسب ما قال باحثون أمريكيون إن الناس يتعرفون بشكل أفضل إلى الوجوه حين يرون الجسم بكامله .

مشاهير مصابين بعمى الوجوه

من المشاهير المصابين بعمى الوجوه الممثل الأمريكي براد بيت البالغ من العمر 58 عاماً والذي كشف منذ عدة سنوات عن إصابته بمرض عمى الوجوه الذي يمنعه من التمييز بين الوجوه وملامح الاشخاص وخاصة في الليل.

وكشف بيت إلى أنه لا يصدقه أحد حول حالته الصحية، ويعتقد البعض أنه لا يميز الأشخاص نتيجة للغرور معبراً عن رغبته في مقابلة شخص آخر يعاني من هذه الحالة للتعرف أكثر على ما يعانيه.

وأوضح براد بيت أنه لم يتم تشخيصه رسمياً بعمى التعرف على الوجوه، والذي وصفته هبئة الخدمات الصحية في بريطانيا بأنها حالة تصيب الأشخاص وتمنعهم من التعرف على وجوه الناس، ويجد الشخص صعوبة في تذكر الأشخاص الجديد أو التعرف عليهم خاصة في الأماكن والمناسبات الاجتماعية كالحفلات.

وعبر براد بيت عن قلقه من هذا المرض، لأنه تسبب انطباعاً سيئاً عنه عند الجميع ويعتقد البعض بغروره وهو ما سمعه من البعض بأنه بعيد المنال، ولا يمكن الوصول إليه، ومنغمس في نفسه، ونفىبيت تلك الاتهامات والحديث عنه، مؤكداً أن العكس هو الصحيح لأنه يريد أن يتذكر الأشخاص الذين يقابلهم دائماً ويشعر بالخجل بسبب عدم قدرته على هذا.

براد بيت يتصدر غلاف مجلة GQ البريطانية

ظهر الممثل الأمريكي براد بيت مؤخراً على غلاف مجلة GQ البريطانية، قد أثار جدلاً بسبب المظهر الذي بدأ عليه، حيث ظهر بوجه أكثر شحوباً وبياضاً من رقبته وعنقه، بالإضافة إلى ارتدائه قميص باللون الأزرق مفتوحًا ووجه بتعبيرات مخيفة وباردة، وارتدى عقداً ذهبي حجم كبير وضخم حول رقبته وبدأ متجمداً في الصورة ويحيط به أزهار ملونة مع سحلية صغيرة تجلس على صدره.

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