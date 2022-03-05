مسحوق اليقطين..المغذيات والفوائد والمزيد

لا أحد يستطيع إنكار قوة تغذية الخضروات مثل اليقطين المحملة بالمغذيات الجيدة، والتي تقدم الكثير من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والبروتين والألياف.

واليقطين موطنه الأصلي في أمريكا الجنوبية، وعلى الرغم من أن معظمه يزرع في الولايات المتحدة اليوم، إلّا إنه مكون شائع في جميع أنحاء العالم في المقبلات والأطباق الرئيسية والأطباق الجانبية والحساء والسلطات والحلويات.

ما هو مسحوق اليقطين ؟

ينتج عن طحن بذور اليقطين النيئة أو المحمصة مسحوق اليقطين، وقد يكون لمسحوق اليقطين المصنوع من بذور اليقطين المحمصة فوائد صحية أكبر لأن التعرض للحرارة يزيد من مضادات الأكسدة، وقد لا يكون لبذور اليقطين الخام نفس النكهة أو الرائحة أو سهولة الهضم مثل بذور اليقطين المحمصة.

ويعد مسحوق بذور اليقطين مصدر بروتين نباتي ممتاز، خاصة لأولئك الذين يتجنبون البروتينات الحيوانية أو لديهم حساسية من بروتينات الألبان مثل مصل اللبن والكازين.

مسحوق اليقطين والقيمة الغذائية

(28 جرامًا) من مسحوق اليقطين يحتوي على:

السعرات الحرارية: 80

البروتين: 18 جرام

الدهون: 0 جرام

الكربوهيدرات: 1 جرام

السكر: 0 جرام

الكوليسترول: 0 جرام

الألياف: 4 جرامات

الكالسيوم: 33 ملليجرام (2٪ من القيمة اليومية)

الحديد: 6 ملليغرام (35٪ من القيمة اليومية)

البوتاسيوم: 462 ملليغرام (10٪ من القيمة اليومية)

الزنك: 7 ملليغرام (45٪ من القيمة اليومية)

المغنيسيوم: 319 ملليغرام (80٪ من القيمة اليومية)

كما ترون، مسحوق اليقطين مليء بالبروتين وهو مصدر جيد للألياف والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

فوائد مسحوق اليقطين

مصدر بروتين نباتي عالي الجودة

يمكنك الحصول على 18 جرامًا من البروتين النباتي من (28 جرامًا) من مسحوق اليقطين، حيث يتكون البروتين من الأحماض الأمينية، وهناك تسعة أحماض أمينية أساسية لا يستطيع جسم الإنسان صنعها بمفرده، لهذا السبب، من الضروري تناول أطعمة بروتينية عالية الجودة تحتوي على أحماض أمينية أساسية.

قد يساعد في الحصول على نوم أفضل

اضطرابات النوم شائعة، وهناك بعض الأدلة على أن اضطرابات النوم قد تكون مرتبطة بنقص الحديد، ولقد حللت مراجعة في 2018 95 مقالة ووجدت أن 35 منها لاحظ ارتباطًا إيجابيًا بين نقص الحديد ومشاكل النوم، كما وجدت 36 دراسة، بما في ذلك خمس تجارب تحكم عشوائية، أن مكملات الحديد كانت مفيدة لدعم نوم أفضل.

في الواقع، توفر أونصة من مسحوق بذور اليقطين 35٪ من القيمة اليومية للحديد، وقد يساعد تناول الأطعمة الغنية بالحديد في الحفاظ على مستويات الحديد الصحية ودرء النقص.

أيضًا يشتهر فيتامين سي بالمساعدة في زيادة امتصاص الحديد في الجسم عند تناول العنصرين المغذيين معًا، لذلك لتحسين امتصاصك للحديد من مسحوق اليقطين، قد يكون من المفيد خلط المسحوق مع طعام غني بفيتامين سي مثل عصير التفاح أو عصير الحمضيات.

معبأ بمضادات الأكسدة التي قد تساعد في الوقاية من المرض

يتميز مسحوق اليقطين بإمكانات مكافحة الأمراض وتعزيز المناعة، وذلك بفضل ثروته من المركبات النشطة بيولوجيًا ومضادات الأكسدة، مثل الأحماض الفينولية والفلافونويد (فيتامين هـ) والتي تعد مضادات أكسدة طبيعية ومكونات نشطة بيولوجيًا موجودة في بذور اليقطين.

أيضًا تلعب مضادات الأكسدة أدوارًا بارزة في مساعدة جسمك على العمل في أفضل حالاته، حيث تنتج العمليات الطبيعية في جسمك التي تحدث يوميًا أنواع الأكسجين التفاعلية أو الجذور الحرة، كما تساعد مضادات الأكسدة في الدفاع عن جسمك من خلال الحفاظ على مستويات الأكسجين التفاعلية الصحية، ويؤدي عدم توازن مضادات الأكسدة و مستويات الأكسجين التفاعلية إلى الإجهاد التأكسدي، مما يزيد من خطر الإصابة بالالتهاب وتلف الأنسجة والمرض.

قد يعزز صحة القلب

توفر أونصة واحدة (28 جرامًا) من مسحوق اليقطين 4 جرامات من الألياف الغذائية، وهي عنصر غذائي مهم لصحة القلب، حيث نظرت دراسة عام 2017 في تأثير 3 جرامات من ألياف الشوفان على الكوليسترول في 40 بالغًا، وتم مقارنتها بـ 40 بالغًا في المجموعة الضابطة.

وبعد 28 يومًا، شهدت المجموعة الضابطة انخفاضًا بنسبة 3.1٪ في إجمالي الكوليسترول وانخفاضًا بنسبة 4.1٪ في الكوليسترول الضار، كما شهدت المجموعة التجريبية انخفاضًا بنسبة 8.1٪ في إجمالي الكوليسترول وانخفاضًا بنسبة 11.4٪ في الكوليسترول الضار.

قد يساعد في مواجهة تساقط الشعر

قد يؤثر مسحوق بذور اليقطين على نمو الشعر، حيث قامت دراسة عشوائية عام 2014 بتقييم تأثيرات زيت بذور اليقطين مقابل الدواء الوهمي على نمو الشعر لدى 76 رجلاً بالغًا مصابًا بالثعلبة، وهو مرض من أمراض تساقط الشعر.

وبعد 24 أسبوعًا من العلاج باستخدام 400 ملليغرام من زيت بذور اليقطين المغلف أو الدواء الوهمي كل يوم، كان هناك متوسط زيادة بنسبة 40٪ في الشعر في مجموعة زيت بذور اليقطين مقارنة بزيادة بنسبة 10٪ في مجموعة الدواء الوهمي.

قد يدعم الصحة الإنجابية للذكور

قد يفيد زيت بذور اليقطين الصحة الإنجابية لدى الأشخاص المعينين من الذكور عند الولادة، حيث اختبرت دراسة حديثة للحيوانات آثار زيت بذور اليقطين وزيت فيتامين هـ وزيت عباد الشمس على الصحة الإنجابية للديوك، تم تخصيص ثلاثين ديكًا لـ 6 مجموعات لمدة 60 يومًا من الاختبار.

وفي الواقع، قام الديوك بالتغذي على زيت بذور اليقطين وكان خليط زيت فيتامين هـ يحتوي على تركيز أكبر للحيوانات المنوية وحركة الحيوانات المنوية والحيوانات المنوية الحية، وكان لديهم حيوانات منوية أقل تضررًا من المجموعة الضابطة، وكذلك المجموعات التي تتغذى بزيت بذور اليقطين أو زيت بذور عباد الشمس فقط.

وأظهرت النتائج أنه، مقارنة بالتحكم، قامت المجموعات بتغذية مزيج من مستخلصات بذور اليقطين ومستخلصات الزنجبيل (300-600 مجم لكل كيلوغرام من وزن الجسم) شهدت زيادات كبيرة في عدد الحيوانات المنوية وحركة الحيوانات المنوية وجودة الحيوانات المنوية.

للمزيدد من صحتك وجمالك:

7 من فوائد العنب الصحية للجسم