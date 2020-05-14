هذه الأطعمة تؤخر الدورة الشهرية‎

الدورة الشهرية هي فترة طبيعية تمر بها كل امرأة وهي من أساسيات حياتها، لكن هناك بعض الأوقات تتمنى المرأة أن تؤخر الدورة لبضعة أيامٍ، خاصة إذا كان لديها مناسبة مثل يوم زفافها أو للسفر أو في شهر رمضان المبارك.

وفي هذا المقال نقدم لكم مجموعة من الأطعمة التي تؤخر الدورة الشهرية وبشكل طبيعي خصوصاً في شهر رمضان المبارك:

1- الفول:

تناول الفول الأخضر يؤخر قدوم الدورة الشهرية.

2- الليمون:

تناولي عصير الليمون دون إضافة الماء يعمل على تأخير الدورة الشهرية بشكل مؤقت.

3- البردقوش:

تناولي عشبة البردقوش لأنّها تحتوي على بعض الزيوت الطيارة التي تؤخر قدوم الدورة الشهرية.

4- الوزن:

تساعدك خسارة الوزن على تأخير الدورة الشهرية بسبب التغيرات التي تحدث في الجسم، والذي يحتاج إلى بعض الوقت ليعود إلى طبيعته.

5- نظام غذائي:

أدخلي في نظامك الغذائي الحبوب، والبقوليات، وتناول الشوربات وبأخص شوربة العدس؛ لأنها تعتبر غنية بالمعادن التي تؤثر على الدورة الشهرية و تتسبب في تأخيرها.

6- البهارات:

تجنّبي تناول الأطعمة التي تحتوي على أنواع من البهارات مثل: الثوم، والزنجبيل، والفلفل الحارّ، السمسم، وفاكهه البابايا؛ لأنه من شأنها جميعها أن تسرع الدورة الشهرية.

7- خل التفاح:

امزجي ثلاث ملاعق صغيرة من خل التفاح في كوب من الماء المعقّمة، فبهذه الطريقة تستطعين تأخير الدورة الشهرية، وبجب عليك تناول هذه الوصفة من مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.

8- الجيلاتين:

يتم مزج علبة من الجيلاتين مع كوب من الماء الفاتر، ثم تناوله فيساعد على تأخير الدورة لمدة أربع ساعات فقط، وتنجح هذه الوصفة في حال أنّك تفاجئتِ بظرف أو مناسبة طارئة.

9- الخيار:

يعمل الخيار على تبريد حرارة الجسم، ما يؤخر موعد الدورة لبضعة أيامٍ. تناولي الخيار كما هو أو أضيفيه إلى أطباقك المفضّلة.

10- شوربة العدس:

حضري كمية كبيرة من شوربة العدس وتناولي طبقًا يوميًا لمدة اسبوعٍ. من الأفضل أن تتناوليها في الصباح على معدةٍ فارغة لتحصلي على أفضل النتائج.

11- الكركم:

يعتقد أنّه يعمل من خلال التأثير على مستويات الإستروجين والبروجسترون، يمكن إضافته إلى الطعام أو استخدامه لصنع مشروب دافئ عن طريق إضافته إلى الماء أو الحليب.

نصائح لتأخير الدورة الشهرية

- ممارسة التمارين الرياضية كلّ يوم.

- اتباع نظام غذائي لأنّ الوزن المنخفض وقلة الأكل يؤخران الدورة.

- االإبتعاد عن تناول بعض الأطعمة التي تؤثر في الهرمونات الأنثوية وتسرع نزول الدورة، مثل الزنجبيل، والقرفة، والثوم، والتوابل، والبابايا، والأطعمة الحارة، والسمسم.

- الإكثار من تناول الأغذية الغنية بفيتامين ب، مثل الفواكه المجففة، والسلمون، والجزر، والدجاج، لأنّها تنشط الهرمونات في الجسم مما يؤخر عملية الإخصاب، وبالتالي تؤخر نزول الدم.

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