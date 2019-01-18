الكولاجين هو بروتين يتواجد في جميع أنسجة الجسم وخاصة تحت الجلد، ويشكل الكولاجين 75 بالمائة من جلد الإنسان. وقد سلط تطوّر جراحات التجميل الضوء على الكولاجين وذلك لأهميته في زيادة ليونة البشرة وبالتالي تخفيف التجاعيد وعلامات التقدم في العُمر. هذه هي مصادر الكولاجين الطبيعية لتزوّد بها جسمك:

من مصادر الكولاجين: البيض واللحوم والدجاج وغضاريف الحيوان وأجنحة الدجاج

ينتج الجسم الكولاجين، لذلك يحتاج إلى حمضين أمينيين هما: هيدروكسيليسين، وهيدروكسيبرولين، وإلى فيتامين “سي” وأحماض أخرى.

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حيث يعتبر البيض، واللحوم الحمراء الخالية من الدهون، والدجاج من مصادر الكولاجين. ويعتقد البعض أن وضع بياض البيض على البشرة مباشرة يعزّز إنتاج الكولاجين وتقليل التجاعيد. وتعتبر غضاريف البقر وأجنحة الدجاج من المصادر الغنية بالكولاجين.

السمك الطازج هو من أفضل المصادر للكولاجين الطبيعي، وخاصة أنسجة قلب السمكة، وجلدها، وهي مناطق غنية بـ “كو إنزيم10” الذي يعتبر عنصراً حيوياً لإعادة إنتاج الكولاجين داخل الجسم، كذلك تعتبر شوربة السمك من المصادر الغنية بالكولاجين.

ولتوفر لجسمك العناصر المطلوبة لإنتاج الكولاجين تناول المزيد من مصادر فيتامين “سي” الطبيعية، خاصة الطماطم والفلفل الأخضر والأحمر والبرتقال واليوسفي والبروكلي والجرجير والجوافة.