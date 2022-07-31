معايدات رأس السنة الهجرية 1444، هذا ما سنقدمه لكم في هذا المقال بهذه المناسبة الإسلامية المميزة، حيث يبحث الكثير عن أجمل معايدات رأس السنة الهجرية 1444 ليتبادلوها مع أقاربهم وأصدقائهم وأحبائهم عبر الواتس آب، وكل عام والأمة العربية والإسلامية بكل خير ونتوجه لله عز وجل أن يكون عام ١٤٤٤ عام العزة والنصروالتأييد، والأمن والأمان والمحبة للمسلمين جميعاً.

معايدات رأس السنة الهجرية 1444

تهنئة السنة الهجرية 1444، كل عام وأنتم إلى الله أقرب ومنه أخوف وبه اعرف وإلى دار كرامته اسبق.

يمر عام ويهل عام وأنت شعاع ينير قلوب الأصدقاء وكل عام وأنت بألف خير.

تهنئة السنة الهجرية 2022، أسأل الله الذي جمعنا في دنيا فانية أن يجمعنا ثانية في جنة قطوفها دانية.

إلهي لي أحبه بالفؤاد ذكراهم، ولست دوما أراهم…فأسعدهم واجعل الجنة مأواهم.

تهنئة رسمية بالعام الهجري الجديد،كل عام أنتم بخير، رأس سنة هجرية سعيدة.

حبيت يا الغالي بالعام الجديد 1444 أهنيك عسى الله يعوده علي وعليك ويحفظك ويحفظ غاليك.

سنة هجرية مباركة 1444، اليوم تُلامس عقارب ساعاتنا سنة جديدة من أعمارنا، اجعلها سنة خير وصلاح وتحقيق أمنيات يارب.

رسائل تهنئة رأس السنة الهجرية 1444

جعل الله بياض أيام وشهور هذا العام الهجري الجديد كبياض قلوبكم النقية، وأن تحققوا فيه ما تصبون إليه من النجاحات على المستوى الشخصي، وقبل ذلك على مستوى علاقتكم بربكم.

ما هي إلا ساعات قليلة ويهل علينا عام هجري سعيد منبئًا عن انتهاء عام وقدوم عام، وانتهاء عام من العمر، عسى القادم أفضل مما فات وكل عام وأنتم في يمكن وبركة.

كل المعاني الجميلة، وكل الورود الرائعة، وكل الكلمات الجليلة أرسلها لكم لتكون معبرة عن الفرحة بقدوم العام الهجري السعيد، عام ميمون مبارك إن شاء الله.

إلى كافة الأحبة والأصدقاء القريبين من القلب، أحب أن أقدم لكم خالص التهنئة بحلول العام الهجري السعيد، راجيًا أن يجعله الله عام بركة وخير وكل عام وأنتم بخير وسلام.

الأحباب والأفاضل، لعلها مناسبة عظيمة، إذ نهنئكم استقبال العام الهجري المبارك، جعله الله عامًا مكللا بالنجاح وبلوغ الآمال وتحقيق الأهداف، كل عام، وأنتم إلى الله أقرب.

أعذب التهاني أهديها لكم، بكل الحب، وأعطر المعاني، وأجمل الكلمات، بمناسبة قدوم العام الهجري المجيد، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.

مسجات تهنئة رأس السنة الهجرية 1444

كل عام وأنتم بخير إلى كل الأحباب.

أجمل التهانى فى بلادنا الغالية والحبيبة بمناسبة العام الهجري الجديد.

كل عام وأنتم بخير وعافية وسلامة فلاح ونجاح وأفراح لكم مستدامة وإجتماع مع الأحباب ولاعتب أو ملامة.

كل بداية عام وأنتم في فرحة ورضا وسلام، أسعد الله قلوبكم على الدوام، وكتبكم عنده من أسعد الخلق والأنام.

صباح سعيد معطر بابتسامة الأحباب وصباح أجمل مع بداية العام الهجري الجديد وكل عام وأنتم إلى الله أقرب.

مع بداية هذا العام لك مني أجمل تحية وأغلى سلام، يا من بصحبتك تحلو الأيام ، عام هجري مبارك عليك سائر الأيام.

أيها العام الجديد لك منا خالص الترحيب ودا وقبل أغمر الايام فينا بسرور احفظ الاحباب يا خيرًا نزل كل عام وانتم بخير عسى يكون العام الهجري الجديد عام حب وسعادة.

صور كلام عن رأس السنة الهجرية 1444



دعاء رأس السنة الهجرية 1444

اللهم في عامنا الجديد نسألك حفظ بلادنا وسلامة أنفسنا وأبنائنا وشفاءً لمرضانا ورحمة لموتانا وسعة في أرزاقنا وفرجا لهمومنا وأحزاننا وفرحًا لقلوبنا.

اللَّهُمَّ يَا سَمِيعَ الدَّعَوَاتِ، يَا مُقِيلَ العَثَرَاتِ، يَا قَاضِيَ الحَاجَاتِ، يَا كَاشِفَ الكَرُبَاتِ، يَا رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ، وَيَا غَافِرَ الزَّلاَّتِ، اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، الأحْيَاءِ مِنْهُم وَالأمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدَّعَوَاتِ.

اللهُم إنا نستودعك سنة مضت من عمرنا بأن تغفرها لنا، وترحمنا وتعفو عنا وأن تُبارك لنا في أيامنا القادِمة، وتصلح أنفسنا وتُيسر أمرنا.

اللهم مع بداية العام الجديد اكتب لنا الخير فيه واجعله ختام لأحزاننا وبداية لحياة جديدة مليئة بالسعادة.

دعاء دخول السنة الهجرية الجديدة

اللهم إن هذا عام جديد قد أقبل وسنة جديدة قد أقبلت نسألك من خيرها، ونعوذ بك من شرها ونستكفيك فواتها وشغلها فارزقنا العصمة فيها من الشيطان الرجيم.

كلمات تهنئة بالعام الهجري الجديد

دعاء السنة الهجرية الجديدة 1444