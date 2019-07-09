معكرونه بصلصه اللبن والثوم "أكلة صيفية بامتياز"

تعتبر المعكرونة من الأطباق التي تشتهر بسهولة تحضيرها وإمكانية إضافة العديد من الصلصات والمكوّنات لها والتي تعطيها مذاقاً مختلفاً، حيث تمتاز كلّ صلصة بمذاقها الخاص، فالبعض يفضل طهوها مع صلصة الطماطم أو صلصة البيشاميل وهناك من يفضلها مع اللبن، ولكل صلصة طريقة تحضيرٍ خاصة بها، وفي هذا المقال سنذكر طريقة معكرونه بصلصه اللبن والثوم:

المكونات :

- أي نوع من المعكرونه المفضله لديكم

- كاس من اللبن الرائب

- فصين من الثوم

- ملعقه صغيره من الملح

- ٢٠٠ غم لحمه مفرومه

- فص ثوم واحد مهروس

- القليل من الفلفل الأحمر الحار المجفف(حسب الرغبه)

- ملعقه صغيره اوريجانو

- ملعقه كبيره زيت زيتون

- صنوبر محمص بالزبده

- بقدونس مفروم للتزيين

طريقة التحضير:

- أولاً نضع في مقلاه ساخنة زيت الزيتون ونضيف الثوم المهروس والفلفل الأحمر في حال استخدمناه نقلب قليلاً ونضيف اللحم المفروم.

- ثم نقلب حتى تنضج اللحمه وتنشف السوائل تماماً ونضيف الملح والفلفل ورشة أوريجانو.

- يترك على جنب حتى يستخدم.

- ثم نبدأ بعملية سلق المعكرونة حسب الإرشادات وفي الأثناء نحضر صلصه اللبن حيث نخلط اللبن مع الثوم والملح والفلفل.

- في طبق التقديم نضع المعكرونه المسلوقه المصفاه والمخلوطه بالقليل من زيت الزيتون.

- ثم نضع طبقه اللبن ثم اللحم المفروم ونزين بالصنوبر والبقدونس المفروم وننهي الطبق برشه من زيت الزيتون.

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