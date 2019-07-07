طبق المعكرونة السَريعة بالجُبن 

تتنوّع طرق إعداد المعكرونة باختلاف أشكالها وأنواعها، وهي معروفة من المطبخ الإيطالِي ولكنَها أصبحت من المأكولات المتداولة عالمياً، يمكن تقديمها مع جميع أنواعِ الصَلصات سواءً كانت مع البندورة أو صلصة البشاميل أو مع القليل من الزَيت و الثَوم و الكزبرة، ويمكن تقديمها مسلوقة أو مخبوزة، لا يوجد حد للطُرق التي يمكنك أن تقدمي فيها المعكرونة.

وفي هذا المقال نقدم لكم وصفة لذيذة وسهلة جداً لا تأخذ من وقتك سِوى المُدَة اللَازمة لسلق المعكرونة:

المقادير:

- كيس من المعكرونة اللَولبية ( أو أي شكل تفضلينه).

- ثمانيَ حبَات من الجِبنة الكريميَة ( أي نوع تفضلينه).

- نصف علبةٍ من القشطة.

- فصٌ واحدٌ من الثُوم.

- مكعَب من مرقة الدَجاج.

- ملعقة صغيرة من النَعنع النَاشف.

- نصف ملعقةٍ صغيرة من الملح.

- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسوَد المطحون.

- ربع كوب صغير من زيت الزَيتون.

طريقة التحضير:

- قومي بتسخين كميَة من الماء في قدرٍ كبيرٍ على النَار.

- عندما يغلي الماء أضيفي رشَة كبيرة من الملح و القليل من الزَيت النَباتي.

- قومي بوضع المعكرونة في الماء المغليِ واتركيهِا إلى أن تنضَج.

- عندما تنضج المعكرونة قومي بأخذ كاسةٍ كبيرةٍ من ماء السَلق.

- ثم قومي بتصفيَة المعكرونة من الماء وأرجعيها إلى القدر.

- ثم قومي بإضافة الجُبن و القشطة، وزيت الزَيتون، والنَعنع النَاشف، والملح، والفلفل، وحرِكيهم إلى أن تذوب الجبنة.

- ثم قومي ببرش فص الثَوم ومكعَب مرقة الدَجاج فوق المعكرونة وحرِكي، وتقدّم ساخنة، صحتين وعافية.

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