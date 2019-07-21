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معلومات قيمة عن فيتامين E.. فوائد لا تحصى تجدها فيه

منشور 21 تمّوز / يوليو 2019 - 11:30
يعمل فيتامين E على معالجة تقصف نهايات الشعر والذي يسببه استخدام المواد الكيميائية الضارة
يعمل فيتامين E على معالجة تقصف نهايات الشعر والذي يسببه استخدام المواد الكيميائية الضارة
يعتبر زيت فيتامين E من أنواع الزيوت المفيدة جداً بسبب أنه غني بالدهون غير المشبعة التي لها تأثير إيجابي على البشرة والتي تحسن أنسجتها،  والعديد من الفوائد المذهلة للبشرة والشعر.
 
فوائد زيت فيتامين E
 
  • يعمل على معالجة تقصف نهايات الشعر، والذي يسببه استخدام المواد الكيميائية الضارة.
  • يطري الشعر ويرطبه بعمق، خصوصاً عند مزجه مع الزيوت الطبيعية المفيدة للشعر.
  • يزيد من نعومة ولمعان الشعر، كما أنه ينشط فروة الرأس عند تدليها به.
  • مضادات الأكسدة الموجودة به تقلل من ظهور الشب في الشعر.
  • يزيد طول وكثافة الشعر.
  • يخفف من ظهور البقع الداكنة على البشرة.
  • يعالج الندوب الناتجة من حب الشباب.
  • يرطب الشفاه ويخفف من جفافها.
  • يرطب الوجه بعمق، ويمنع ظهور التجاعيد.
  • يعزز التئام الجروح.
  • يخفف من الحكة الناتجة عن الحساسية والالتهابات.
  • يعالج الأكزيما.
  • يقلل من الإصابة بحروق الشمس.

أين يوجد زيت فيتامين E

العديد من المصادر الطبيعية التي يمكن الحصول منها من زيت فيتامين E فيها، وتتلخص بالتالي:

  • زيت جنين القمح
  • زيت البندق
  • زيت دوار الشمس
  • زيت اللوز
  • زيت بذرة القطن
  • زيت العُصْفُر
  • زيت نخالة الأرز
  • زيت بذور العنب
  • زيت الكانولا
  • زيت النخيل

كيفية استخدام زيت فيتامين E للبشرة

  • يمكن تدليك بشرتك مباشرة بزيت فيتامين E، يترك على البشرة لحوالي 10 دقائق، ومن ثم يشطف.
  • خلط كميات متساوية من زيت فيتامين E مع زيت الخروع وتدليك البشرة به يساعد على التخلص من التصبغات، بحيث يطبق في الليل ويترك لليوم التالي.
  • لعلاج مشكلة جفاف البشرة يتم خلط مكونات متساوية من زيت فيتامين e مع زيت الزيتون، وترك المزيج على الوجه ليلة كاملة.

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