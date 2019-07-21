معلومات قيمة عن فيتامين E.. فوائد لا تحصى تجدها فيه

يعتبر زيت فيتامين E من أنواع الزيوت المفيدة جداً بسبب أنه غني بالدهون غير المشبعة التي لها تأثير إيجابي على البشرة والتي تحسن أنسجتها، والعديد من الفوائد المذهلة للبشرة والشعر.
فوائد زيت فيتامين E
- يعمل على معالجة تقصف نهايات الشعر، والذي يسببه استخدام المواد الكيميائية الضارة.
- يطري الشعر ويرطبه بعمق، خصوصاً عند مزجه مع الزيوت الطبيعية المفيدة للشعر.
- يزيد من نعومة ولمعان الشعر، كما أنه ينشط فروة الرأس عند تدليها به.
- مضادات الأكسدة الموجودة به تقلل من ظهور الشب في الشعر.
- يزيد طول وكثافة الشعر.
- يخفف من ظهور البقع الداكنة على البشرة.
- يعالج الندوب الناتجة من حب الشباب.
- يرطب الشفاه ويخفف من جفافها.
- يرطب الوجه بعمق، ويمنع ظهور التجاعيد.
- يعزز التئام الجروح.
- يخفف من الحكة الناتجة عن الحساسية والالتهابات.
- يعالج الأكزيما.
- يقلل من الإصابة بحروق الشمس.
أين يوجد زيت فيتامين E
العديد من المصادر الطبيعية التي يمكن الحصول منها من زيت فيتامين E فيها، وتتلخص بالتالي:
- زيت جنين القمح
- زيت البندق
- زيت دوار الشمس
- زيت اللوز
- زيت بذرة القطن
- زيت العُصْفُر
- زيت نخالة الأرز
- زيت بذور العنب
- زيت الكانولا
- زيت النخيل
كيفية استخدام زيت فيتامين E للبشرة
- يمكن تدليك بشرتك مباشرة بزيت فيتامين E، يترك على البشرة لحوالي 10 دقائق، ومن ثم يشطف.
- خلط كميات متساوية من زيت فيتامين E مع زيت الخروع وتدليك البشرة به يساعد على التخلص من التصبغات، بحيث يطبق في الليل ويترك لليوم التالي.
- لعلاج مشكلة جفاف البشرة يتم خلط مكونات متساوية من زيت فيتامين e مع زيت الزيتون، وترك المزيج على الوجه ليلة كاملة.
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