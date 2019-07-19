نصائح لمحاربة ارتفاع ضغط الدم

أولاً- زيت السمسم وزيت نخالة

الأرزأثبتت أبحاث قامت بها جمعية القلب الأميركيّة أنّ تناول الأدوية المناسبة وإضافة خليط زيت السمسم وزيت نخالة الأرز إلى نظامك الغذائي ووصفاتك اليوميّة يخفف من ارتفاع ضغط الدم. إذ تحتوي هذه الزيوت على الأحماض الدهنيّة الصحيّة ومضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على ضغط دم سليم.

ثانياً- اللبن

أوضحت دراسات أخرى أن الأشخاص الذين يضيفون اللبن إلى وجباتهم اليوميّة هم أقل عرضةً (بنسبة 30%) للإصابة بارتفاع في ضغط الدم. هذا وقد يساعد تناول اللبن في الحفاظ على معدل الضغط الانقباضيّ. ولكن، تناوله باعتدال لكيّ لا تكثر من نسبة السعرات الحراريّة التي تستهلكها يوميًّا.

ثالثاً- عصير التوت البريّ

لمعالجة ارتفاع ضغط الدم، ينصح الأخصائيون بشرب عصير التوت البري قليل السعرات الحرارية وإتباع حمية صحيّة، لأنّ فاكهة التوت البريّ غنيّة بمضادات الأكسدة.

رابعاً- تغييرات في نمط الحياة

بالإضافة إلى مراقبة نظامك الغذائيّ، تساعد بعض التغييرات في نمط الحياة في التحكّم بضغط الدم. لذلك، مارس الرياضة بانتظام ولا تفرط في شرب الكحول ولا تدع التوتر يسيطر عليك. وأخيرًا، استشر الطبيب في حال ظهرت أي أعراض أخرى.

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