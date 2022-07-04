حان وقت تحضير معمول عيد الأضحى المبارك، وعادةً ما يتم تحضير معمول التمر بالطحين والذي هو من أكثر حلويات العيد شهرةً ويحتوي على كميات كبيرة من السعرات الحرارية والسكريات وهي تتسبب بزيادة كبيرة في الوزن إذا ما أكثرنا من تناوله.

يعتبر المعمول من أشهر وأشهى الحلويات المرغوبة عند الجميع صغاراً وكبار، وبالأخص في الأعياد الدينيّة مثل عيد الأضحى، بحيث يقدّم للضيوف إلى جانب فنجان من القهوة سواء كانت العربية أو التركية.

وقد تختلف كمية السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم من شخص لآخر، ومعدل السعرات الحرارية للنساء هو 2200 بينما يحتاج الرجال الى معدل 2700 يومياً.

كيف اعجن معمول؟

قومي بوضع ملعقة حجم صغير من الخميرة على نصف كميّة السّميد، ثم ضعي فوقها القليل من السكّر المطحون ثمّ نُحرّكها بعد ذلك باليد تحريكاً خفيفاً، ثم أضيفي كميّة من الحليب السّائل الدّافئ إلى السّميد تدريجيّاً، إلى أن تصبح العجينة متماسكةً، ويمكن حشوها وتشكيلها، ثمّ قومي بتحضير حشوات المعمول.

معمول التمر بالطحين

مقادير معمول التمر بالطحين

½ 1 كوب سمن.

5 أكواب دقيق متعدد الاستعمالات.

½ ملعقة حجم كبيرصغير محلب.

4 ملاعق حجم كبير سكر.

2 ملعقة حجم كبير ماء ورد.

2 ملعقة حجم كبير ماء زهر.

6 ملاعق حجم كبير حليب.

مقادير عمل الحشو

½ كيلو تمر

ملعقة حجم صغير قرفة مطحونة.

½ ملعقة حجم صغير حبهان "هيل" مطحون.

2 ملعقة حجم صغير ماء ورد.

ملعقة حجم كبير من السمن.

طريقة تحضير معمول التمر بالطحين

أولاً قومي بإذابة كوب من السمن وارفعيه على النار.

ثم أضيفي السكر وبقية السمن وقلبيهم جيداً.

ثم قومي بتغطية العجين وضعيه في الثلاجة ليرتاح مدة 30 دقيقة تقريباً.

ثم أضيفي ماء الورد والزهر إلى العجين وقومي بدعكه مع العجين.

قم قومي بإضافة الحليب إالعجين بشكل تدريجي خلال فترة العجن ليصبح العجين لين ولزج.

قومي بتغطية العجين واتركيه ليرتاح مدة نصف ساعة تقريباً.

أما لعمل الحشوة قومي بخلط التمر مع القرفة والهيل والسمن.

ثم قومي بتشكيله على شكل كرات بحجم حبة عين الجمل.

قومي بتقسيم العجين إلى قطع متساوية الحجم وقومي بحشوهم بكرات التمر.

ثم قومي بتكوير قطع العجين المحشوة وقومي بتشكيلهم في قوالب المعمول.

ثم قومي بترصيتهم وصينية الخبز.

ثم سخني الفرن على درجة حرارة 170 مئوية ثم قومي بخبز المعمول مدة 20 ساعة تقريباً.

وأخيراً، دعي المعمول يبرد قليلاً ثم رصيه في طبق التقديم، ويمكنكِ رش القليل من السكر البودرة للتزيين، وصحتين وعافية وكل عام وأنتم بألف خير.

معمول الطحين السوري

مقادير معمول الطحين السوري

5 أكواب دقيق متعدد الاستعمالات

½ 1 كوب من السمن.

6 ملاعق حجم كبير حليب

4 ملاعق حجم كبير من السكر

2 ملعقة حجم كبير من ماء ورد

2 ملعقة حجم كبير من ماء زهر

½ ملعقة حجم صغير محلب

مقادير للحشوة:

½ كيلو عجوة يكون تمر منزوع النواة

ملعقة حجم كبير سمن

ملعقة حجم صغير من القرفة المطحونة

½ ملعقة حجم صغير حبهان "هيل" مطحون

ملعقة حجم كبير ماء ورد

طريقة تحضير معمول الطحين السوري

أولاً سخني الفرن بدرجة 170 مئوية.

ثم أذيبي كوب من السمن ثم ارفعيه من على النار وقومي بإضافة السكر وبقية السمن إليه ثم قلبي جيدًا.

ثم أضيفي خليط السمن إلى الدقيق واعجنيه بيديكِ حتى يتشرب الدقيق السمن.

قومي بتغطية العجين ثم ضعيها في الثلاجة لترتاح مدة 30 دقيقة.

ثم أضيفي ماء الورد وماء الزهر إلى العجينة وقومي بعجنهم.

ثم أضيفي الحليب إلى العجينة بالتدريج خلال العجن واستمري في العجن حتى يصبح لديكِ عجينة لينة ولزجة قليلًا.

ثم غطي العجينة واتركيها ترتاح مدة 30 دقيقة في درجة حرارة الغرفة.

أما لعمل الحشو قومي بخلط التمر مع القرفة والحبهان والسمن ثم قومي بتشكليه على شكل كرات.

ثم قسمي العجينة قطعًا متساوية الحجم واحشيها بكرات التمر.

ثم كوري قطع العجين المحشوة.

ثم شكليها في قوالب المعمول ورصيها في صينية خبز.

اخبزي المعمول من 15 إلى 20 دقيقة ثم أخرجيه من الفرن.

وأخيراً دعي المعمول يبرد تمامًا، ثم ضعيه في طبق التقديم، وصحتين وعافية.

طريقة معمول التمر سهل

مقادير معمول التمر سهل

1 كيلو دقيق

200 غ زبدة

2 ملعقة كبيرة سمن بلدي

½ كوب زيت

6 ملعقة كبيرة حليب بودرة

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة

½ ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة بيكينغ باودر

1 ملعقة صغيرة خميرة جافة

تمر للحشو

طريقة معمول التمر سهل

أولاً أذيبي الزبدة مع السمن والزيت على نار متوسطة.

ثم صبي المزيج على الطحين وأضيفي باقي المقادير وامزجيهم جيداً.

ثم أضيفي نصف كوب من الماء الدافئ، امزجي جيدا.

ثم ضعي المزيج في مكان دافئ ليختمر، غطي الوعاء حتى لا يجف العجين.

حمي الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.

ثم خذي مقدار ملعقة كبيرة من العجين، افرديها و احشيها بالتمر ثم اغلقيها على هيئة كرة.

شكّليها بقالب تزيين المعمول، ثم رصيها في الصواني.

وأخيراً، ادخليها الفرن حتى تنضج ويتحول لونها للذهبي وصحتين وعافية.

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