معمول التمر

يعتبر المعمول من الحلويات الشرقيّة، الذي يمتاز بها المطبخ العربيّ، ويُقدّم في الأعياد والمناسبات الدينية، ويُحضّر من الطحين أو السميد الممزوج بالسمن والمُنكّهات، ويُحشى بالتمر، أو الفستق، أو الجوز، وفي هذا المقال نقدّم لكم معمول التمر:

مقادير معمول التمر:

2 ½ كوب دقيق

2 كوب سميد ناعم

1 ½ كوب زبد مذاب

1 كوب حليب بودرة

1 ملعقة صغيرة خميرة

1 ملعقة صغيرة باكنج باودر

½ ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة سكر

1 كوب ماء دافئ

1 ملعقة كبيرة ماء ورد

طريقة تحضير معمول التمر:

ضعي الدقيق والسميد وجميع المكونات الجافة

أضيفي الزبد المذاب وقومي بمزج المكونات يدويًا

أضيفي الماء وماء الورد بالتدريج حتى تتماسك العجين ثم اتركيها ترتاح قليلًا وغطيها بقماشة مبللة بماء دافئ

أعدي الحشو من التمر المخلي ويمكنك إضافة مكسرات وجوز هند وافرمي الخليط في الكبة جيدًا. يمكنك وضع بضع قطرات من ماء الورد لتصبح أشبه بعجين متماسك. يمكن وضع ملعقتين زبد مذاب عليها. من الممكن أن يكون الحشو مكسرات فقط أو ملبن أو تمر مثل كعك العيد.

قسمي العجين إلى كرات وضعي الحشو بداخلها ورصيها في الصينية. يمكنك شراء أوراق الخبز الأشبه بقوالب لتكون بشكل المعمول الجاهز أو يمكنك تشكيلها بالمنقاش كما في كعك العيد.

في فرن درجة حرارته 180 درجة، وجرى تسخينه لعشر دقائق سابقة، اتركي الصينية لمدة لا تزيد عن العشر دقائق بعيدة عن قاع الفرن. قد تحتاج الصينية إلى أكثر قليلًا حسب قوة الفرن.

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