4 طرق مجربة لتوسيع الحذاء 

كثيراً ما نشتري الأحذية الجديدة وعند محاولة ارتدائها نشعر بألم في القدم وعدم القدرة على المشي لمسافات طويلة، فربّما اشتريناه ضيقاً لعدم توفّر النمرة المناسبة، أو لأنّ هذا الحذاء من النوع القاسي جداً، أو بسبب انتفاخات القدمين في الشتاء، على أية حال لم تعد هذه بالمشكلة الكبيرة التي تحول دون ارتدائك للحذاء.

وهناك العديد من الطرق المجرّبة لتوسيع الحذاء، وهي:

توسيع الحذاء الرياضي بالتجميد

يُمكن للأحذية الرياضية أن تتوسّع بين عشيّة وضحاها بالتجميد؛ وذلك بسبب خاصية الماء التي تسمح له بالتمدّد عند تجمّده، ويكون ذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

1- تعبئة الأكياس القابلة للغلق ذات سعة 3.8 لتر حتّى منتصفها بالماء، وإغلاقها بإحكام، ويُنصح بتجنّب ملئها بالمزيد من الماء؛ لأنّ ذلك سيتسبّب في توسّع الحذاء أكثر من اللازم.

2- وضع كيس واحد في كلّ فردة من الحذاء الرياضي مع مراعاة توجيه مُقدّمة الكيس نحو الجزء الداخلي من الحذاء، ويُمكن استخدام اليد في دفع الكيس في الجزء الخلفي والأمامي من الحذاء.

3- توسيع مكان للحذاء الرياضي في مُجمّد الثلاجة، ويُراعى وضعه على سطح مستوٍ، وتوجيه الجزء العلوي منه نحو الأعلى، وتركه فيها من 8 إلى 10 ساعات على الأقل حتّى يتجمّد الماء ويتحوّل إلى جليد، حيث سيدفع الجليد أثناء ذلك حواف الحذاء نحو الخارج.

4- إخراج الحذاء الرياضي من مُجمّد الثلاجة في صباح اليوم التالي، وإزالة الأكياس منه، وارتدائه لتجربته، ويُفضّل تركه من 20 دقيقة إلى 30 دقيقة حتّى يدفأ قبل تجربته.

5- تكرار عملية تجميد الحذاء مرّةً أخرى في حال عدم توسّعه بالقدر الكافي، مع ضرورة تعبئة الكيس بكمية أكبر من الماء حتّى يتوسّع بشكل أكثر.

تسخين الحذاء الرياضي

يُساعد تسخين الحذاء الرياضي في توسعته، ويُمكن إتمام هذه العملية من خلال اتباع الخطوات الآتية:

1- ارتداء زوج أو زوجين من الجوارب السميكة، ثمّ ارتداء الحذاء الرياضي، وإذا كان الحذاء ضيّقاً جداً فيُفضّل ارتداء زوج واحد فقط من الجوارب.

2- ضبط مُجفّف الشعر على درجة حرارة متوسطة، واستخدامه في تسخين جوانب الحذاء لمدّة 30 ثانية، ثمّ الانتقال للحذاء الثاني والتبديل بين فردتيّ الحذاء كلّ 30 ثانية.

3- تمديد أصابع القدمين أثناء تسخين كلّ فردة من فردتي الحذاء، وستعمل الحرارة على إرخاء نسيج الحذاء وتوسعته.

ارتداء الحذاء في المنزل

من المهم أن يكون الحذاء مريحاً للتمكّن من ارتدائه لساعات طويلة من اليوم، ويُمكن السماح له بالتمدّد والتوسّع من خلال ارتدائه على فترات قصيرة على طول اليوم، ويُمكن تسريع العملية من خلال ارتداء جوارب سميكة أو عدد من الجوارب قبل ارتداء الحذاء.

الاستعانة بمحترف

في حال فشل المحاولات السابقة لتوسيع الحذاء الضيق والتخوّف من تعرّضه للضرر بسبب ذلك فيُفضّل الاستعانة بمحترف في هذا المجال لتوسيعه، إذ يمتلك الإسكافي الخبير في مجاله المهارات، والخبرة، والأدوات اللازمة، لتوسيع الحذاء بشكل صحيح وجعله أكثر راحةً عند ارتدائه.

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