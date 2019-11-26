يستخرج زيت الزيتون من ثمار الزيتون عن طريق العصر أو الضغط، ويعتبر هذا الزيت من أجود أنواع الزيوت النباتية، وأكثرها فائدة، لذا فهو يستخدم في العديد من المجالات على نحو واسع خاصة في مجال: الطهي، والعناية بصحّة الجسم، والبشرة، وحيوية الشعر، والطب البديل، ويمكن استخدامه وحده او خلطه مع مكوّنات أخرى لإعطاء نتائج مضاعفة.

ويَحتوي زيت الزيتون البكر على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للصحة؛ فهو يَمتاز باحتوائه على مواد مضادة للأكسدة والالتهابات، بالإضافة إلى الكثير من المُغذّيات النباتية وأحماض الهيدروكسي، كما تحتوي ثلاثة أرباعه على الدهون على شكل أوميغا 9 وحمض الأوليك، ويعتبر زيت الزيتون مَصدراً جيّداً لفيتامين E.

فوائد زيت الزيتون للجسم

1- يحمي خلايا الدم من الأكسدة، لا سيّما الحمراء منها؛ لاحتوائه على مادة البوليفينول.

2- يحمي العظام من الإصابة بالهشاشة والترقق؛ لاحتوائه على مستويات عالية من الكالسيوم لذا فهو جيد للرجال لا سيما بعد سنّ الخمسين، وللنساء بعد فترة انقطاع الطمث.

3- يقي الجهاز الهضمي من الإصابة بالسرطان بمختلف أنواعه، كما يقلل الاضطرابات والمشاكل التي قد تحدث له كالإمساك، وعسر الهضم.

4- يقوّي الذاكرة وبالتالي يقي من الإصابة بمرض الزهايمر الذي ينتج عن حدوث ضمور في بعض خلايا المخ التي تخصّ الذاكرة.

5- يخفف أعارض بعض الالتهابات الجلدية كالإكزيما.

6- يقلل احتمالية الإصابة بالاكتئاب النفسي؛ لاحتوائه على نسبة من الدهون الأحادية، وفقاً لما بيّنته نتائج بعض الدراسات.

فوائد زيت الزيتون للبشرة

1- يحافظ على رطوبة البشرة ونضارتها، ويشدها.

2- يرطّب الشفاه، ويمكن استخدامه لتقشيرها من خلال مزجه مع القليل من السكر، وتدليك الشفاه به.

3- ينظّفها من آثار المكياج؛ لاحتوائه على قلويات وأحماض تطهّر المسام.

4- يحدّ من حدوث الترهلات؛ لاحتوائه على مادة السكوالين، ومضادات الأكسدة.

5- يرطّب القدمين، ويمكن الاستفادة من خصائصه للتخلص من الخلايا الميتة الموجودة على الكعبين على وجه الخصوص؛ وذلك إذا ما تم مزجه مع قطرات من عصير الليمون.

فوائد زيت الزيتون للشعر

- يمنعه من التساقط، حيث يقوّي بصيلاته ويغذيها.

- يقتل قمل فروة الرأس، إذا ما تمّ وضعه على الشعر مدّة نصف ساعة وتدليكه جيّداً وتكرار ذلك لمدة لا تقل عن عشرة أيام متواصلة.

- يقلل احتمالية ظهور الشعر الأبيض؛ لاحتوائه على أصباغ تجعل الشعر يحتفظ بلونه الطبيعي.

- يعتبر بلسماً جيّداً للشعر التالف، وذلك إذا ما تمّ تدفئة ربع كوب من الزيت على النار لبضع ثوانٍ، ثمّ تدليك الشعر به، ولفّه بقبعة الاستحمام البلاستيكية مدّة ساعة، ثم غسل الشعر بالشامبو المناسب.

- يزيد كثافته ولمعانه، ومن أنجح وصفات زيت الزيتون المستخدمة لهذا الغرض: خلط ملعقة كبيرة من هذا الزيت مع بيضة مخفوقة وتطبيقها على الشعر مدّة نصف ساعة قبل غسله.

فوائد زيت الزيتون للشعر الخفيف

استُخدم زيت الزيتون للعناية بالشعر منذ آلاف السنين؛ بسبب الاعتقاد بأنّه يُضيف اللمعان، والنعومة، والمرونة للشعر، بسبب احتوائه على عناصر كيميائية أساسية؛ مثل: حمض الأوليك، وحمض النخليك، والسكوالين، ويُمكنه تقوية الشعر وتنعيمه عن طريق اختراق جذع الشعرة، والمحافظة على رطوبتها كما أنه غني بأحماض أوميجا 3، ممّا يُعزّز صحة الشعر ويساعد في تكثيفه.

يحتوي زيت الزيتون كذلك على كميات جيدة من فيتامين E ممّا يؤدي إلى منع تساقط الشعر وفق تجربة صغيرة أُجريت عام 2010م؛ حيث يعتقد الباحثون أن خصائص الفيتامين المضادة للأكسدة تُقلل من الإجهاد التأكسدي في فروة الرأس المرتبط بفقدان الشعر، وبشكلٍ عام يُعتبر فيتامين "E" من الفيتامينات الضرورية للحفاظ على صحة البشرة بما في ذلك فروة الرأس، وهو يُعطي الشعر قاعدة قوية للنمو، ويُحافظ على طبقة من الدهون الواقية.

- علاج البشرة الجافة وجعلها ناعمة الملمس وطرّية وذلك عند ترك الزيت على الوجه حتى الصباح.

- التخلّص من التجاعيد والخطوط الدقيقة حول العَينين، وذلك بوَضع زيت الزيتون تحت العينين قبل النوم وتركه لصباح اليوم التالي.

- علاج الشفاه المتشقّقة والجافّة، وذلك بإضافة قطرة من زيت الزيتون قبل النوم لترطيبها ومنحها لمعاناً.

- الحدّ من التجاعيد ومنح الوجه شباباً وتوهّجاً وذلك بتَدليك الوجه بزيت الزيتون لمدة 5 دقائق كل يوم.

- تغذية الرموش ومنحها لوناً غامقا وذلك بوضع القليل من زيت الزيتون عليهم قبل النوم.

- إزالة المكياج والشوائب العالقة بالوجه وخلايا الجلد الميتة وذلك بغمر قطعة قطن بكميّة من زيت الزيتون وتمريرها بالوجه لمسح المكياج.

فوائد زيت الزيتون للحامل والمولود

1- التخفيف من التجعدات الصغيرة: حيث إن استخدامه للأم الحامل خلال فترة الحمل يحدُ من ظهور علامات تمدد الجلد، وذلك من خلال تدليك البطن، والوركين، والثديين به.

2- التخفيف من تشقق حلمات الثدي: حيث يساهم التطبيق الموضعي له على الحلمات في التخفيف من الألم الناجم عن الرضاعة الطبيعية.

3- التخفيف من الهَرَص اللَبَنِيّ: الذي يُعدُّ طفحاً جلدياً يتمثل بانتشار القشرة على فروة رأس الأطفال حديثي الولادة ويمكن علاج هذا الطفح من خلال تدليكها بكمية صغيرة من زيت الزيتون، ثم الانتظار لعدة دقائق لتخف القشور ومن ثم تنظف بفرشاة ناعمة أو قطعة قماشٍ جافة.

4- المساعدة على تنظيف الرَّدَجُ: وهي مادةٌ تشبه القطران تتكون في الجهاز الهضمي للطفل أثناء وجوده في الرحم ويُخرجها في وقت لاحق وتجدر الإشارة إلى إنّه قد يكون من الصعب إزالتها، لذلك يمكن وضع القليل منه على قطعة من القماش لجعل عملية التنظيف أسهل.

5- الحفاظ على صحة الطفل: حيث يمكن استخدام زيت الزيتون في تدليك جسم الطفل مما يساعد على تحسين النوم، وعملية الهضم كذلك فإن استخدامه على البشرة يؤدي لنعومة ونضارة البشرة.

فوائد شرب زيت الزيتون على الريق

- غنيٌ بمضادات الأكسدة.

- إمكانية المساهمة في الوقاية من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية.

- امتلاك خصائص مضادةٍ للالتهابات.

- خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

- إمكانية تقليل خطر الإصابة بمرض السكري النوع الثاني.

- المساهمة في تعزيز صحة العظام.

محاذير استهلاك زيت الزيتون

يُعتبر زيت الزيتون آمناً إذا تمّ تناوله عن طريق الفم، أو عند تطبيقه على البشرة، وعلى الرغم من ذلك فإنّه قد يُسبب الغثيان لدى عددٍ قليلٍ جداً من الأشخاص عند وضعه على البشرة، كما تم الإبلاغ عن بعض حالاتٍ تعرضت للتحسس عند استخدامها لزيت الزيتون في الفم بعد علاج الأسنان، ونذكر فيما يأتي بعض الحالات التي يجدر عليها الحذر في حال استخدام زيت الزيتون:

1- الحامل والمُرضع: إذ إنّه لا تتوفر معلوماتٌ موثوقةٌ وكافية حول مدى سلامة تناول منتجات الزيتون أثناء فترة الحمل، والرضاعة، ويُوصى بعدم استهلاك كمياتٍ تزيد عن تلك الموجودة في الأطعمة.

2- مرضى السكري: فقد يؤدي زيت الزيتون إلى انخفاض نسبة السكر في الدم لذلك فإنّه يجب على مرضى السكري فحص مستوى السكر في الدم عند استخدام زيت الزيتون.

3- العمليات الجراحية: إذ إنّ زيت الزيتون قد يؤثر في القدرة على التحكم بمستويات سكر الدم أثناء العملية الجراحية وبعدها لذلك ينصح بالتوقف عن استهلاك زيت الزيتون قبل موعد إجراء الجراحة بأسبوعين.

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