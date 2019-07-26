5 نصائح لاختيار مايوه سباحة مناسب لجسمك

1- إذا كانت كتفاك عريضتين، فهذا المايوه هو الأنسب لك، لأنه من قطعة واحدة وله رباطان معقودان عند العنق لتمويه الكتفين.

2- إذا كان بطنك مشدوداً وصدرك صغيراً فليس أجمل من مايوه من قطعتين على شكل مثلث لإبراز هذه المنطقة من الجسم.

3- أما إذا كنت ممتلئة عند الأرداف وتتمتعين بكتفين ضيقتين فاختاري المايوه من دون رباط ولكن من قطعة واحدة تصل حتى أعلى الفخذين لتضييق عرض مساحة الأوراك. إنّه نموذج يذكّرنا بمايوهات الخمسينيات من القرن الماضي يشبه ما كانت ترتديه النجمة مارلين مونرو.

4- إذا كان صدرك صغيراً وتعانين من ترهّلات في البطن، فالمايوه المفتوح من الأمام والمؤلّف من قطعة واحدة.

5- أما أذا كنت تريدين إخفاء آثار الولادة الحديثة عند البطن أو إذا كنت تعانين من تشققات في هذا الموضع، فالمايوه الذي يتسم بطابع cutout أي المفتوح عند الجانبين، والذي يخفي المعدة فقط هو الخيار المثالي.

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