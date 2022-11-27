مقبلات كأس العالم ميني برغر حار لا غنى عن ساندويتشات البرغر الصغيرة "ميني برغر" التي نحبها كلنا على مائدة المأكولات الخفيفة والمقبلات اثناء متابعة مباريات كأس العالم مونديال قطر 2022 . هذه الوصفة هذه الوصفة من المطبخ الأمريكي وهي سهلة تجمع بين الحجم الصغير الرائع والطعم الشهي.

يمكنك استبدال اللحم البقري بلحم الخروف أو الديك الرومي أو حتى الدجاج، بحسب ما هو متوفر أو مرغوب به في منزلك، يمكنك أيضاً تخفيف حرارة الصلصة بحيث لا تكون لاذعة جداً. يمكنك اعداد صنف للأطفال وصنف للكبار، بحيث يمكنك زيادة الصلصة الحارة للكبار أو حسب الرغبة.

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مقبلات كأس العالم ميني برغر حار

المكونات:

كيس من الخبز الصغير (ميني برغر)

1 رطل لحم بقري مفروم قليل الدهن

نصف بصل مقطع ناعم

3 فصوص ثوم مفروم

1 كوب فاصوليا مصفاة ومغسولة

جبنة الشيدر

صلصة الطماطم:

2 ½ ملاعق طعام من مسحوق الفلفل الحار

1 ملعقة صغيرة صلصة رسيستيرشاير

1 فلفل أخضر مفروم

14 أوقية من الطماطم المعلبة المقطعة

1 علبة من صلصة طماطم

1 ملعقة كبيرة من السكر البني

2 ملاعق كبيرة خل عصير التفاح

الصلصة الحارة:

نصف كوب زبدة

1 ملعقة كبيرة سكر بني

1 ملعقة صغيرة صلصة رسيستيرشاير

1 ½ ملاعق كبيرة من رقائق البصل

½ ملعقة صغيرة من بذور الخشخاش

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار

صلصة حارة

مقبلات كأس العالم ميني برغر حار

الطريقة:

تقلب اللحم المفرومة مع البصل الناعم في مقلاة وتصفى بقايا الدهون من المقلاة.

توضع مكونات الصلصة في قدر صغير وتُترك على نار خفيفة الى متوسطة من 10-15 دقيقة حتى تصبح متماسكة. تضاف الفاصوليا الى الصلصة وتترك جانباً .

للتحضير:

تسخن الشواية على درجة متوسطة إلى عالية.

تسخن قطع الخبز ثم توضع فوق كل قطعة كمية من اللحم وجبنة الشيدر. تسحن لمدة 18-23 دقيقة أو حتى يذوب الجبن يمكنك إضافة الصلصة الحارة قبل تقديمها.

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