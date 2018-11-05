مقشرين بمكونات طبيعية.. لصاحبات البشرة الحساسة
نقدم لصاحبات البشرة الحساسة مقشرين طبيعيين لنتيجة مذهلة (shutterstock.com)
التعامل مع البشرة الحساسة يجب أن يكون بحذر، لأن أي مكون خاطئ قد يجعلها تتحسس بسهولة ويسبب لها الضرر، وخاصة عند اعتماد التقشير.
لذلك نقدم لصاحبات البشرة الحساسة اليوم، مقشرين طبيعيين يمكنهن اعتماده دون مشكلات.
– المقشر الأول:
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المكونات:
- ملعقتان من السكر البودرة
- ملعقة صغيرة من العسل
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
الطريقة:
– أحضري إناء واخلطي فيه المكونات السابقة جيدا.
– طبقي المزيج على وجهك واتركيه لمدة 10 دقائق.
– دلكي بشرتك بحركات دائرية، وبعدها اغسلي وجهك بالماء الفاتر.
– المقشر الثاني:
المكونات:
- ملعقة من دقيق الشوفان
- بعض من الحليب
الطريقة:
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– انقعي دقيق الشوفان في الحليب حتى تحصلين على خليط لين يمكن تطبيقه على البشرة.
– افرديه على بشرة الوجه لمدة 10 دقائق وبعدها قومي بعمل مساج بحركات دائرية على الوجه مثلما حدث في المقشر الأول، وبعدها اشطفيه بالماء الفاتر.
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