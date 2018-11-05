مقشرين بمكونات طبيعية.. لصاحبات البشرة الحساسة

لذلك نقدم لصاحبات البشرة الحساسة اليوم، مقشرين طبيعيين يمكنهن اعتماده دون مشكلات.

– المقشر الأول:

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المكونات:

الطريقة:

– أحضري إناء واخلطي فيه المكونات السابقة جيدا.

– طبقي المزيج على وجهك واتركيه لمدة 10 دقائق.

– دلكي بشرتك بحركات دائرية، وبعدها اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

– المقشر الثاني:

المكونات:

ملعقة من دقيق الشوفان

بعض من الحليب

الطريقة:

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– انقعي دقيق الشوفان في الحليب حتى تحصلين على خليط لين يمكن تطبيقه على البشرة.

– افرديه على بشرة الوجه لمدة 10 دقائق وبعدها قومي بعمل مساج بحركات دائرية على الوجه مثلما حدث في المقشر الأول، وبعدها اشطفيه بالماء الفاتر.