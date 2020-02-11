مكياج النجمات على السجادة الحمراء في حفل جوائز الأوسكار 2020

أقيم الحفل الأضخم فنياً على مستوى العالم بالدورة الـ 92، وهو الحفل السنوي لتوزيع جوائز الأوسكار لعام 2020 والذي حضره أشهر نجوم هوليوود والعالم.

وبالطبع اتجهت أنظار العالم أجمع لمشاهدة نجومهم المفضلين يتألقون على السجادة الحمراء بأناقة فائقة وإطلالات جمالية أخاذة، حيث احتفال الأوسكار لعام 2020 شغل الكثيرين، ونجد الجميع ينتظر هذا اليوم على أحر من الجمر، وأغلب حضور الحفل والمشاركين يحرصون على تقديم الأفضل من أعمالهم للأوسكار والأفضل لعدسات التصوير بالظهور بأجمل حلة.

معظم النجمات اخترن مكياج هادىء يعتمد على درجات الزهري الفاتح مثل النجمة أمريكا فيريرا وكايتلين ديفر فكلاهما اختارت فستان أحمر وأضافت إليه مكياج رقيق للحفاظ على أسلوب مميز بعيداً عن الصخب.

من ألوان المكياج التي سيطرت على السجادة الحمراء درجات الـNude وجاءت إطلالة النجمة ناتالي بورتمان Natalie Portman طبيعية للغاية مع مكياج عيون واضح لإبراز ملامح الوجه، كذلك بالنسبة للنجمة تشارليز ثيرون Charlize Theron التي اختارت نفس الأسلوب الهادي والنجمة لورا ديرن Laura Dern، وهو نفس أسلوب المكياج الذي اختارته بينلوبي كروز Pénelope Cruz لكنهلم يُخفي التجاعيد وعلامات التقدم بالعمر الظاهرة عليها.

في حين اختارت بعض النجمات أحمر شفاه باللون الأحمر البارز مثل مارجوت روبي Margot Robbie وتماشى اللون مع درجة بشرتها، وغال غادوت Gal Gadot التي اختارت لون أحمر مائل إلى البرتقالي.

جمعنا لكم صوراً مكياج النجمات في حفل أوسكار 2020 على السجادة الحمراء، تصفحوها معنا وأخبرونا من هي النجمة الذي فاز مكياجها بلقب الأكثر جاذبية وأناقة برأيكم؟