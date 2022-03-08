هل تحتفلين في يوم المرأة العالمي؟ هل تهتمين بأناقتك؟ هل تضعين مكياج بشكل يومي؟ هل مكياجكِ بسيط؟ ما هي أسماء أنواع المكياج؟ ما هي النصائح للحصول على مكياج طبيعي يمنحك الثقة؟

يصادف اليوم 8 مارس/آذار 2022 اليوم العالمي للمرأة وهو يوم يحتفل به جميع أنحاء العالم، وبمناسبة هذا اليوم المميز يجب أن تهتمي بإطلالتك سواء كنتِ ذاهبة للعمل أو الجامعة أو حتى الخروجات السريعة، فأنتِ بحاجة إلى أسس مكياج بسيط وسريع حتى يمنحك التألق الذي ترغبين به بأسهل الطرق.

مكياج بسيط وسريع في يوم المرأة العالمي

واقي الشمس

يفضل أن تضعي واقي الشمس قبل أن تخرجي من منزلك بنصف ساعة حتى تحمي بشرتك من التجاعيد وتبقى نضرة خالية من حب الشباب.

الكونسيلر

لتغطي الهالات السوداء أو أي بقع على وجهك، وزعي الكونسيلر على المناطق التي تريدينها بواسطة الاسفنجة.

الـ Bb كريم

يغنيكِ الـ Bb كريم عن الفاونديشن والكونسيلر وحتى واقي الشمس، فهو يعمل على تغطية عيوب البشرة بطريقة مثالية، إلى جانب أنه يمنحها حماية من الشمس.

تحديد العين

لأن إطلالتك صباحية بسيطة استعيني بالقليل من ظلال العيون على الجفن، أو حددي العين بالآيلاينر، اعتمدي واحداً منها فقط لإطلالة طبيعية.

البلاشر

يمكنك أن توزعي القليل من البلاشر باللون الذي تفضلينه على وجنتيكِ، لتمنحيها لمسة من الإشراق.

تحديد الشفاه

ننصحك يا عزيزتي باعتماد أحمر الشفاه الغلوس والابتعاد عن أحمر الشفاه المات في الإطلالات الصباحية.

مكياج ناعم وخفيف للمراهقات

تنظيف البشرة بعمق باستمرار وتخليص البشرة من آثار المكياج السابق قبل وضع الجديد.

أولاً ضعي واقي الشمس

ثم ضعي كريم أساس ناعم غير زيتي

استخدام مستحضرات المكياج ذات القوام الكريمي، وابتعدي عن قوام البودرة ما لم تكن بشرتكِ دهنية.

اختاري أحمر شفاه معتدل القوام.

أسماء أنواع المكياج

برايمر

كريم أساس

كونسيليير

بلاشر

برونز

ظلال عيون

أحمر شفاه

هايلايتر

بودرة سائبة

بودرة مضغوطة

فرش المكياج

نصائح للحصول على مكياج طبيعي يمنحك الثقة

انتبهي من الإكثار في وضع احمر الخدود مما سيجعل وجنتيك كالمهرّج

احذري، لا تحولي رموشك إلى رموش العنكبوت

لا تحاولي تكبير شفتيك من خلال تحديد الشفاه بقلم داكن

انتبهي أن يصبح على أسنانك أحمر الشفاه

لون وجهك و لون جسمك يجب أن يكون موحداً

لا تجعلي وجهك يبدو كالقناع

لا تبالغي في رسم الحواجب

لا تختاري خافي الهالات السوداء بلون افتح من لون بشرتك

لا تختاري ألوان صاخبة لظلال العيون

لا يمكنك أن ترسمي الآي لاينر المجنّح بطريقة تتخطّى شكل عينك.

خواطر في يوم المرأة العالمي 2022

يوم المرأة العالمي 2022