الملكة رانيا تتألق بالثوب في يوم المرأة العالمي

تألقت جلالة الملكة رانيا ملكة الأردن وزوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يوم أمس الإثنين الموافق 7 آذار 2022، خلال لقاءها بمجموعة من السيدات الأردنيات بمناسبة يوم المرأة العالمي بثوب ناعم باللون الأبيض أنيق وجميل مع تطريز باللون الأحمر من جهة الصدر والأكمام من تصميم المصممة إيمان الأحمد.

وأكملت رانيا العبدلله أناقتها بحمل حقيبة باللون النود من Dara Hamarneh Ltd أما حذائها جاء باللون الأبيض اللامع من JENNIFER CHAMANDI Lorenzo.

ونشرت الملكة رانيا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، انستغرام، تويتر" عدة صور من اللقاء الذي جمعهما مع السيدات الأردنيات من مختلف المحافظات بمناسبة يوم المرأة العالمي في قصر الحسينية، وأشادت جلالتها بدور المرأة الأردنية ونجاحاتها في مختلف المجالات وقالت "يد تعمل بمجالات مختلفة، وأخرى تبني أسرة وتربي أجيالاً".

نبذة عن الملكة رانيا العبدلله

رانيا العبدلله هي الملكة رانيا الياسين العبدالله ولدت في 31 أغسطس 1970 وهي من برج العذراء،من أصول فلسطنية، زوجة جلالة الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، رُزقا بأربعة أولاد وهم: ولي العهد الحسين، والأميرة إيمان، الأميرة سلمى والأمير هاشم.

رانيا العبدلله أيقونة فى عالم الجمال والأزياء وهي من أكثر السيدات الملكيات أناقة في العالم، لديها الكثير من حس الموضة الرائع وهذه البراعة في ارتداء الملابس بشكل مثالي لكل مناسبة.

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