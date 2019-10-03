منها 17 عدسة في عين واحدة.. مواقف مرعبة ستجعلكِ تتوقفين عن ارتداء العدسات اللاصقة (صور)

يفضل العديد منا ارتداء العدسات اللاصقة عن النظارات الطبية، وأحيانًا لغرض التجميل لإبراز جمال العينين، لكن هل هذه العدسات آمنة على صحة العينين.

وفقًا لما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن بعض من مستخدمي هذه العدسات قد شاركوا قصصًا مرعبة تعرضوا لها بسبب ارتدائهم للعدسات، فمنهم من أصيب بفقدان النظر، ومنهم من وجدت 17 عدسة قديمة ملتصقة ببعضها والعديد من القصص المرعبة، وأبرزها:

-17 عدسة ملتصقة معًا بمخاط العين

عثر الأطباء على 17 عدسة ملتصقة معًا عن طريق المخاط، داخل عين سيدة تبلغ من العمر 67 عامًا أثناء خضوعها لعملية إزالة إعتمام العين.

وما زاد من دهشة الأطباء هو العثور على 10 عدسات في أماكن متفرقة في العين الأخرى حيث كانت تظن المرأة أن العدسات سقطت من عينيها ولكنها في الحقيقة سقطت داخل عينيها دون أن تعي ذلك أو تشعر به.

- عدسة لاصقة ضائعة منذ 28 عامًا

عثر الأطباء على عدسة لاصقة في عين امرأة 42 عامًا، موجودة منذ 28 عامًا دون أن تدرك هي ذلك، فقد جاءت تشكو من تورم وتخثر جفنها الأيسر العلوي، وبعدها كشف التصوير بالرنين المغناطيسي وجود عدسة لاصقة مثبته خلف الجفن وقالت المرأة إنها كانت ترتدي عدسات لاصقة منذ أن كان عمرها 14 عامًا وتعرضت لضربة بكرة في عينها ولم تجد العدسة منذ ذلك الحين وظنت أنها سقطت من عينيها.

- فقدان مؤقت للنظر

أصيبت فتاة كندية تبلغ من العمر 11 عامًا بفقدان بصر مؤقت لمدة 4 أيام نتيجة لارتداء العدسات اللاصقة حيث توجهت للمستشفى وعينيها تحترق كالنار وبلون الدم وتبين الأطباء وجود تقرحات بالقرنية واستمرت الفتاة فترة طويلة ترتدي النظارات الشمسية حتى بعد أن عاد إليها بصرها.

- عدوى بيكتيرية تسبب فقدان النظر بالكامل

أُصيبت سيدة بريطانية 41 عامًا بألم ورؤية ضبابية وحساسية للضوء وعدوى طفيلية وإلتهاب حاد في القرنية لمدة شهرين بسبب ارتدائها العدسات أثناء وجودها بحمام السباحة وكادت المرأة أن تفقد بصرها بالكامل وما أنقذها هو التدخل الطبي السريع.

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