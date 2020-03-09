تجنبي هذه الخرافات عند استخدام الغسالة الأتوماتيك

تنشغل النساء بالغسيل في عطلة نهاية الأسبوع، حيث يسبب منظر الملابس التي تحتاج للغسيل الصدمة لهن لما تحتويه على سترات مفضلة لهم قد اتسخت، وملابس قد تبقعت وتحتاج لتنظيف، فيحاولن البحث في الانترنت عن نصائح لإزالة البقع، لكن النصائح المتاحة ربما تحتوي على معلومات قد تفسد الملابس وتتلف الغسالة الاتوماتيك نفسها.

ولذلك حرصاً على تجنب المشكلات التي تواجه معظم النساء أثناء غسل الملابس وضرورة تجنبها، جلبنا لكِ أبرز الخرافات الشائعة عن الغسيل، حسب مجلة "مسكيرا" البريطانية:

هل يجب عليكِ تجميد الجينز لتنظيفه جيداً؟

تنصح بعض مواقع الانترنت، بتنظيف الجينز من خلال تجميده بوضعه في الثلاجة، ولكن هذا لن يفيد، فيجب غسل الجينز باليد بمياه باردة بعد كل 4 أو 5 مرات من ارتداءه، وذلك باستخدام منظف لطيف للملابس .

هل يمكنكِ غسل الأحذية في الغسالة الأتوماتيك ؟

الاجابة لا، حيث إن حرارة الغسالة ستؤدي إلى اعوجاج الأحذية وتلف الصمغ الذي يقوي أجزاءها، كما أن تخبط الأحذية بقوة داخل الغسالة اثناء مرحلة التجفيف يؤدي إلى تضرر الحذاء والغسالة.

هل وضع كرات التنس داخل مجفف الملابس يجعل الفوط أفضل؟

على عكس المتوقع، لا تعتبر هذه خرافة، فإذا كنتِ ترغبين في الحصول على فوط رقيقة ومنعشة ضعي كرتين تنس مع الملابس للحصول على مناشف أفضل وأرق، حيث تسمح كرات التنس بتدفق الهواء داخل الآلة.

هل إضافة مزيد من المسحوق يعني ملابس أكثر نظافة؟

يعتقد البعض أن إضافة المزيد من المسحوق سيزيد من نظافة الملابس، ولكن كمية المسحوق تعتمد على وزن الملابس، واستخدام كمية كبيرة من المسحوق يترك رواسب وبقع ورائحة على الملابس.

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