من هو المصمم الذي اختارته لجنة الحكم للفوز بجائزة LVMH ؟

على مدار العقد الماضي، ساعدت جائزة LVMH عدد من الفائزين على المضي قدما بمسيرتهم المهنية مثل مارين سير (Marine Serre) وغريس ويلز بونر (Grace Wales Bonner) والوصيف الأول سيمون بورتي جاكيموس (Simon Porte Jacquemus) والمتأهلين للتصفيات النهائية أمثال فيرجيل أبلوه(Virgil Abloah) ، وDemna Gvasalia المدير الإبداعي لدار بالانسياجا وشرف تاجير (مؤسس Casablanca).

تعود الجائزة الشهيرة في هذا العام بلجنة تجكيم مؤلفة من أكثر الناس كفاءة في هذه الصناعة وأكثرهم فهما لهذا النشاط التجاري وما الطاقات التي يحتاجها للمضي قدما، تتألف لجنة التحكيم من حفنة من عمالقة الموضة: مارك جايكوبس، سيلفيا فنتوري فيندي، ستيلا ماكارتني والمدير الإبداعي لخط الأزياء الرجالية في ديور كيم جونز.

الفائز بالجائزة الرئيسية من LVMH

اختارت LVMH المصمم الياباني ساتوشي كواتا Satoshi Kuwata الذي يقف وراء علامة Setchu لنيل جائزة 2023 عن فئة المصممين الشباب يوم أمس.

وقالت ماريا غراتسيا كيوري المديرة الإبداعية لدى دار ديور وأحد أعضاء لجنة التحكيم "إن المبدع الياباني البالغ من العمر 39 عامًا، والذي عمل في بيع ملابس مصممة خصيصًا لأفراد العائلة المالكة في Huntsman & Sons on Savile Row قبل التسجيل في Central Saint Martins، تميز برؤيته التي تتضمن "ليس فقط الملابس ، ولكن الفلسفة". بعد التخرج ، عمل "كواتا" في جيفنشي Givenchy تحت قيادة ريكاردو تيسكي Riccardo Tisci، وعلامة Edun قبل أن يطلق علامته التجارية الخاصة.

الآن في موسمه الخامس، يمزج Setchu والذي أخذ من ميلانو مقرا له، بين تقنيات الخياطة البريطانية والتقاليد اليابانية مثل الأوريغامي.

يتم إعطاء العملاء تعليمات حول كيفية لف أو طي السترات للتخزين والسفر، باستخدام تقنيات مستوحاة من ثقافة الكيمونو التي تقلل من المساحة التي تشغلها الملابس وتحافظ على الطيات والتجاعيد المدمجة في التصميم.

وقال كواتا في مقابلة أثناء انتظار قرار هيئة المحلفين في باريس "أنا فقط أؤمن بالتفاصيل".وقال إن إلهامه يتجاوز الأساتذة المعاصرين مثل إيسي مياكي وجون غاليانو، ويتطلع إلى الأجيال السابقة من المبتكرين التقنيين الذين ألهموهم، مثل ماريانو فورتوني Mariano Fortuny ومادلين فيونيت Madeleine Vionnet.

للمرة الأولى تختار لجنة التحكيم فائزين لمرتبة واحدة!

منحت LVMH جائزة المركز الثاني، أي جائزة Karl Lagerfeld، إلى علامتين تجاريتين: Magliano الإيطالية، وهي مفهوم معاصر للملابس الرجالية معروفة بملابسها المريحة وتصنيعها الفاخر للأزرار الكبيرة الحجم المصقولة بالجرونج وهي مواد صديقة أكثر للبيئة وأكثر استدامة.

وعلامة Bettter لـ جولي بيليباس Julie Pelipas، وهي مصممة أوكرانية مقرها في لندن التي تعمل على جعل إعادة التدوير أنيقة وقابلة للتطوير أكثر وجاء اختيارها لهذه الجائزة للرغبة في تقديم الدعم الأكبر للمصممين والحرفيين الأوكرانيين الذين يعانون من ظروف نفسية ومادية واجتماعية صعبة جدا نتيجة الحرب الدائرة.

بماذا تميز المصممين الشباب في هذه الدورة؟

تستخدم علامة Bettter لجولي بيليباس التكنولوجيا لتوسيع نطاق إعادة التدوير. فازت العلامة التجارية بجائزة 2023 Karl Lagerfeld إلى جانب Magliano بكل جدارة فكان من الصعب الحصول على صوت واحد لشخص واحد.

ميزت شركة Bettter نفسها بأسلوب مبتكر وملتزم لتحقيق الاستدامةحيث تستخدم المصممة خوارزميات لمطابقة الملابس غير المباعة بأنماط للتصميمات الجديدة.

يكمن الأمل في تقليل الهدر وجعل ممارسة إعادة التدوير للأفضل صارمة وقابلة للتطوير ومرغوبة من غير أي إهدار يذكر خلال ممارسة هذا النشاط.أما لوكا ماجليانو فتميز باقتراحه أسلوبا مختلفا وأصليا ويمكن ارتداؤه في نهاية المطاف بشأن البدلات والتريكو "كلها صنعت في إيطاليا": إنه أكبر نشاط تجاري بين المرشحين، مع رؤية ملموسة للخطوات التالية للعلامة التجارية، كما قال الحكام. حيث من السهل التنبأ بالمستقبل الواعد الذي يلتزم به كل من المصممين.

