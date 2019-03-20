مواصفات أنثى ورجل برج الحمل

تتميز أنثى الحمل بإمتلاكها لروح الطفولة الدائمة

إن برج الحمل هو الأول بين الأبراج الاثنا عشرو يتميز بأن مواليده هم من الشخصيات المستقلة، القوية والمغناطيسية التي غالباً ما تغري الاخرين على أن يحذو حذوها لأنها تجلب الاثارة في حياة الاخرين، فهو يعمل، يفكر، ويتخذ القرارات بسرعة، كما أنه من أكثر الصفات ظهوراً على الحمل هي عاطفته المشتعلة على الدوام و التي لا تنطفئ؛ فمن يفكر في مولود الحمل يتبادر إلى ذهنه دائماً الإنسان المتيم والعاشق لكل شيء.

أصحاب برج الحمل هم من مواليد الفترة ما بين ( 21 مارس - 20 إبريل )، برج ناري، صفاته قوية ، تجد فيها دائماً نوعاً من المسؤولية، والثقة بالنفس الممزوجة بالطيبة والحب، أحد أكثر الأبراج إتساماً بالقياديّة وحب الإدارة، تتشابه صفات رجل الحمل بصفات أنثاه، وهذا لا ينفي وجود بعض الإختلافات فيما بينهما.

ومن مواصفات أنثى الحمل:

1- طفولية: تتميز أنثى الحمل بإمتلاكها لروح الطفولة الدائمة، ترفض أن يعاملها الآخرين وكأنها كبرت و أصبح لا يناسبها الدلال، تصرفاتها طفولية بريئة جداً، وتكره أن يعاملها أحد بقسوة أو بحدة.

2- منفعلة: تنفعل بسرعة، وقد تجرح من حولها، ولكنّها سرعان ما تهدأ، وتحاول الإعتذار وتصليح الموقف، خوفاً من فقدان من تحبهم .

3- متفائلة: تبحث دائماً عن مصدر للتفاؤل، وتحاول البحث عن الشيء الجميل في كل المواقف التي قد تتعرض لها مهما كانت سيئة، تبتعد عن التشاؤم قدر الأمكان،وتكره التعامل مع الأشخاص السلبيين، أصحاب النظرة التشاؤمية للأمور.

4- تحب السُلطة: تبحث دائماً عن مقعد السُلطة في جميع الأماكن التي قد تجوبها، وترفض اعطاء السُلطة لغيرها، وهذا ما يسبب لها التوتر في أجواء العمل أوالدراسة، وخاصةً في النشاطات التي قد تحتاج إلى عمل جماعي مشترك.

5- متحررة: تكره أنثى الحمل أن تضع قيوداً لنفسها، أو أن يقيدها أحدهم بأي شكلٍ من الأشكال، ومهما حاولت أن تتجاهل هذه القيود المفروضة عليها، إلا أنّها سرعان ما تحاول كسرها والعودة إلى أجواء الحرية التي أعدتها لنفسها.

6- متمرّدة: لا تستطيع أن تكون بصفة الخاضعة مهما كلّفها الأمر، تتمرد على كل ما لا يعجبها، ولا تقبل الظلم لنفسها أو لأي شخص ضعيف من حولها، حتى لو أوقعها تمردها في الكثير من المشاكل على صعيد العمل أو المنزل أو الحياة العاطفية.

7- أُم عظيمة: تتحول صفات القوة و التسلط والتمرد في أنثى الحمل إلى مشاعر الحب، وعواطف الأمومة الدافئة وتضحيات عظيمة من أجل أطفالها، إذ أنها تربيهم على المودة و الحب والعطف على الاخرين.

8- كسولة: تكره أن تجهد نفسها، سواء في الواجبات المنزلية، أو في مهام العمل ، تحلم دائماً بالنجاح دون تعب، وتفضل الأعمال التي تحتاج إلى خبرة في الإشراف على تلك التي تحتاج إلى جهد، وعمل، وقائمة مهام طويلة.

مواصفات رجل الحمل :

1- مسؤول: يضع نفسه دائماً محلاً للمسؤولية، سواءاً في العمل أو في الدراسة، أو حتى بين أصدقائه وأخوته في المنزل ،لثقته القوية بنفسه أنه قادر على تحمل المسؤولية، وحل المشاكل صغيرة كانت أو كبيرة .

2- ذكي: يستطيع رجل الحمل استخدام ذكائه في جميع مواقف حياته ، ومهما اعتقدت انك قد وضعته في زاوية نقاش، يستطيع أن يصدمك بذكائه وقوة تفكيره.

3- عاطفي : يتميّز رجل الحمل بعاطفته القوية تجاه الأمور من حوله ،ولكن دون ان تؤثر هذه العاطفة على قرارات عقله، عاطفته كبيرة جداً تجاه شريكة حياته و أطفاله، ويفضل دائماً أن يفصل بين قوته وطيبة قلبه أمام من يحب.

4- متسرع : لا يستطيع التروي قليلاً في التفكير بالأمور من حوله، ولا يمتلك ميزة طبخ أفكاره على نار هادئة، إنما يتصرف أحياناً بتسرع، ولا يعني ذلك أن تصرفه المتسرع قد يكون خاطئاً.

5- صادق: يكره رجل الحمل الكذب بجميع أنواعه، ويتوقع دائماً الصدق ممن هم حوله، ويكره النفاق والمجاملات الكاذبة، وهذا ما يجعله يكره حضور الكثير من المناسبات الإجتماعية التي تكثر فيها هذا النوع من المجاملات.

6- يجمع بين الجدية وروع الدعابة: تجده جدياً ومازحاً في نفس الوقت، وتجد الكثير ممن حوله يعشقونه لهذه الصفات المتضادة المجتمعة ،إذ أنّها تشير إلى نقاء قلبه وصفاء روحه.

المزيد:

كل ما تريد معرفته عن " برج الحمل"

خصائص برج الحمل

مميزات وعيوب برج الحمل