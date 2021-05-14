نصائح النساء من أطعمة بعد بلوغ الثلاثين!

يحصل بعض الأشخاص على الجسم الجميل والمتناسق بغض النظر عن العمر، والسر في ذلك يتلخص بنوعية الأطعمة التي يتناولونها.

وتعد فترة الثلاثينيات فترة حرجة بالنسبة للنساء بسبب كثرة المهام الملقاة على عاتقهن واحتياجاتهن للطاقة اللازمة لذلك، وينصح عندئذ بتناول نوعيات معينة من الطعام للحفاظ على الرشاقة والظهور بمظهر متناسق وجميل، وذكر موقع "هيلث شوت" هذه النصائح في مقال له، أهمها:

تعد أمراض هشاشة العظام أو التهاب المفاصل والأسنان وأمراض القلب من أكثر مخاوف النساء بعد عمر الثلاثين، والعلاج السحري يكون بالتزود بالكالسيوم وفيتامين "د" الضروريان للجسم عن طريق تناول منتجات الألبان مثل الحليب والزبادي والخضار الخضراء المليئة بالمعادن والفيتامينات الأخرى والأسماك مثل السردين والسلمون واللوز.



وينصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة لتحفيز الجذور الحرة ومحاربة شيخوخة الأنسجة، وخلافا للتوقعات فإن الكمية الكافية من الشاي والقهوة مفيدة جدا للجسم لاحتوائهما على مضادات الأكسدة، كما يعد التوت البري والأرز البني من الأطعمة المفيدة جدا.

ويساعد كوب من مغلي البابونج ليلا أو كوب من الحليب على النوم بشكل أفضل، كما أن تناول اللوز والجوز والأسماك يمنح المرأة ليلة هانئة.

ويفيد كثيرا تناول الأطعمة التي تساعد على إبقاء ضغط الدم تحت السيطرة مثل البطاطس والفاصوليا والطماطم.

ويجب على المرأة أن تتجنب العديد من أنواع الأطعمة في الثلاثينيات من العمر مثل السكر المضاف والمشروبات الغازية والمعجنات والشوكولا السكرية والأطعمة المكررة والنشويات، كما يجب تجنب الكحول والتدخين وصلصة الصويا بالإضافة إلى الأطعمة التي تحتوي على نترات الصوديوم والتي تسبب التجاعيد وترهل الجسم والشيخوخة مثل رقائق البطاطس المقلية.

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