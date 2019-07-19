نصائح خلال العمل لتفادي آثار الحاسوب السلبية على صحة الإنسان

في هذا الإطار، قدّمت المدربة الرياضية واختصاصية التغذية سارة كركي في حديث مع "النهار" مجموعة من الإرشادات لتفادي المشاكل المرتبطة بوضعية الجلوس.

مارس هذه النصائح السريعة في يومك!

•قف على قدميك كل نصف ساعة وقم ببعض الحركات كتمارين السترتشينع من أجل تحريك عضلات القدم.

• إمشِ كل ساعة من 5 إلى 10 دقائق في مكان عملك. وذلك من أجل تحريك جسمك والمساعدة على تدفق الدم فيه.•ضع الحاسوب أو الايباد على مستوى العيون التي تجلس فيه كي لا تخفض جسمك كثيراً باتجاهه ما يؤدي إلى آلام في الرقبة والظهر.

إلى جانب العمل لفترات طويلة على الحاسوب والتلفون، يجب الجلوس بشكل مناسب عند قيادة السيارة كي لا تجهد عضلات الرقبة واليدين.

للمبتدئين: مارسوا هذه التمارين!

•يجب القيام بتمارين رياضية للجسم كافة لتقوية جميع عضلاته وتحسين وضعيته.

•على النساء ممارسة التمارين الرياضية للجزء العلوي للجسم أو ما يعرف بـ Exercise Upper Body.•على الشباب ممارسة التمارين الرياضية للجزء السفلي للجسم أو ما يعرف بـ Exercise lower Up Body إضافة إلى ups exercise أيّ التمارين الرياضية المتعلقة بالجزء العلوي من الجسم.

•إذا كنت تعاني من وجع في الظهر، يجب القيام بتمارين لتقوية عضلات الظهر والصدر معاً، إضافة إلى تمارين الـups حتى لو كانت هذه المنطقة نحيفة عندهم، يجب تمرينها بطريقة معتدلة. لذا، يجب تقوية عضلات أسفل الظهر والجزء العلوي من الجسم (Ups) وعضلات الصدر والأيدي والمنطقة السفلى.

ونصحَت كركي المبتدئين بالقيام بالتمارين الرياضية على الآلات. ومن ثمّ الانتقال إلى التمارين الأخرى الخالية منها. وبالتالي، يكون الفرد عمل معاً على كتلته العضلية والـ Ups.

للرياضيين: مرّن أكثر المنطقة الضعيفة!

•التركيز على الأشياء التي يعانون من ضعفٍ فيها مع الاستمرار في القيام بالتمارين العامّة للجسم. فعلى سبيل المثال، إنّ الأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجزء العلوي من جسمهم، عليهم تمرين عضلات أجسامهم كافةً لكن يضاعفون عملية التمرين لهذه المنطقة الضعيفة.•القيام بتمارين القوة مع استخدام الأثقال.

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