نصائح سحرية لبشرة نضرة في الهالويين

تصاب البشرة بالكثير من المشاكل الصحية كالجفاف وانسداد المسام خلال الهالووين، نتيجة كثرة استخدام مساحيق التجميل وإبقائها على البشرة لمدة طويلة من أجل الاحتفال بهذه المناسبة والتمتع بها، إذ يحرص الأشخاص على التنكر بهيئة أبطالهم ومغنيهم المشهورين.

لذا إليكِ طرق العناية ببشرتك بعد الهالووين لتصبح صحية ومتألقة كل يوم، وفقاً لموقع msccollege: