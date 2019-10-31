نصائح سحرية لبشرة نضرة في الهالويين

تصاب البشرة بالكثير من المشاكل الصحية كالجفاف وانسداد المسام خلال الهالووين، نتيجة كثرة استخدام مساحيق التجميل وإبقائها على البشرة لمدة طويلة من أجل الاحتفال بهذه المناسبة والتمتع بها، إذ يحرص الأشخاص على التنكر بهيئة أبطالهم ومغنيهم المشهورين.
لذا إليكِ طرق العناية ببشرتك بعد الهالووين لتصبح صحية ومتألقة كل يوم، وفقاً لموقع msccollege:
1- ترطيب البشرة جيدًا بشكل عميق.
2- غسل الوجه جيدا وإزالة مستحضرات التجميل والماكياج قبل الخلود للنوم.
3- تجنب تقشير البشرة في صباح الهالووين أو اليوم الذي يسبقه، حتى لا تتعرض المسام للانسداد، ولكن يمكنك تقشير بشرتك بعد انتهاء الهالووين باستخدام قناع طيني.
4- شرب كميات كبيرة من المياه للمحافظة على رطوبة البشرة.
5- أعط وجهك استراحة من الماكياج ومستحضراته في اليوم التالي للهالووين، للمحافظة على جمال بشرته ونعومتها.