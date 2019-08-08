نصائح طبية لمرضى السكري عند أداء الحج

الحج إلى بيت الله أحد أركان الإسلام الخمسة، لمن استطاع إليه سبيلا، ولكن حج بيت الله وأداء شعائره ليس بالمهمة الهينة فهي تحتاج للوقوف فترات طويلة والإحرام والكثير من الأسس التي يقوم عليها الحج لذلك يجب أن يحافظ الحجاج على صحتهم وخاصة المرضى منهم حتى لا يتعرضوا لمضاعفات تؤذي صحتهم.



الدكتور ناصر الجهني استشاري السكري والغدد الصماء، أكد على مجموعة من النصائح الطبية التي يجب أن يلتزم بها الحجاج المصابون بمرض السكري خلال أدائهم للشعائر المقدسة وفي مقدمتها، زيارة الطبيب أو الطاقم الطبي المسؤول عن حالة المريض قبل الحج لضبط ضغط الدم والتأكد من ضبط النسبة المطلوبة والمريحة للسكر بالدم، ولكي يستطيع التعرف هل يستطيع أداء فريضة الحج أم لا، خاصة إذا كان المريض من المصابين بمضاعفات السكر مثل الفل الكلوي المزمن.

علاج مرض السكري



وشدد الجهني على ضرورة أن يحصل الحاج مريض السكري على التطعيمات اللازمة، وبالأخص لقاحات الحمى الشوكية الرباعي والإنفلونزا الموسمية، بجانب ضرورة أن يحمل الحاج معه تقريرا طبيا كاملا ومفصلا عن حالته الصحية ووضعه المرضي، وبطاقة تعريفية، بالإضافة لحمل الكمية الكافية من أدوية الأمراض المزمنة والسكرى والالتزام بتناولها في المواعيد المحددة.

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