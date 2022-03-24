نصائح فنغ شوي لتصبح أكثر إنتاجية وتحفيزًا غالبًا ما تصبح الحياة عادية ، خاصة إذا كان عملك يتبع روتين معيناً. بعد فترة من الزمن، يمكن أن تصاب بالإحباط وانعدام الإنتاجية. كلنا نصل مرحلة الكأبة يوم الإثنين. لتحفيز نفسك وتصبح أكثر إنتاجية في العمل ، إليك بعض نصائح فنغ شوي التي يجب أن تضعها في اعتبارك.

نصائح فنغ شوي لتصبح أكثر إنتاجية وتحفيزًا

ضع الألوان في الاعتبار

تلعب الألوان دورًا مهمًا جدًا في التأثير ليس فقط على مزاجك ولكن أيضًا على مشاعرك. إذا كانت مساحة مكتبك غير مريحة وحيوية ، فلا بد أن تكون أقل إنتاجية وحزناً. لذا قم بتغيير ذلك ، واجلب بعض الألوان الجذابة إلى مساحة العمل الخاصة بك - سواء في حجرة العمل في المكتب أو في المنزل. وفقًا لـ فنغ شوي، جرب اللون الأخضر لتحقيق التوازن والصحة الجيدة ، والأبيض للطاقة الإبداعية ، والأصفر للأوقات السعيدة والسعادة. إذا كان التوتر هو مشكلتك ، فستعمل النغمات الترابية على العجائب.

نصائح فنغ شوي لتصبح أكثر إنتاجية وتحفيزًا

نباتات خضراء

القليل من النباتات الخضراء هنا وهناك ستجلب تلك النضارة التي تحتاجها عندما يكون مكان العمل مرهقاً. إذا كنت لا تستطيع الجلوس والعمل في مكان يمكنك من خلاله رؤية الطبيعة بالخارج ، احصل على بعض النباتات الصغيرة وضعها على مكتبك لأنها تحتاج إلى أقل قدر من الرعاية وبأسعار معقولة. اشتر 2-3 فقط، لا تنشئ غابة على مكتبك.

نصائح فنغ شوي لتصبح أكثر إنتاجية وتحفيزًا

تخلص من الفوضى

وفقًا لفنغ شوي وفاستو شاسترا ، لا يتم الترحيب بالفوضى أبدًا. فهي تمنع الطاقة الجيدة وتدعو للسلبية فقط. بالإضافة إلى أنك قد تخطئ في وضع المستندات الخاصة بك. قبل أن تنتهي، نظف مكانك. رتب كل شيء واحتفظ بجميع الأوراق والكتب والأقلام في مكانها. هذا سيساعدك على الانطلاق براحة في الصباح.

نصائح فنغ شوي لتصبح أكثر إنتاجية وتحفيزًا

احصل على كرسي جيد

احصل على كرسي مريح لك للجلوس. يجب أن يتمتع كرسيك بظهر مرتفع لزيادة الطاقة الإيجابية. أيضًا ، عند اختيار كرسي، ضع في اعتبارك اللون أيضًا. ما الذي يجعلك تشعر بالتحسن؟ ضع ذلك في الاعتبار. يجب أن يواجه كرسيك مساحة جيدة من التهوية وفي مكان مشرق. لا تجلس أبدًا أمام المداخل لأن ذلك يقال إنه يسحب الطاقة من مساحتك.

نصائح فنغ شوي لتصبح أكثر إنتاجية وتحفيزًا

مكان واتجاه مكتبك

يجب أن يواجه مكتبك مدخل المكتب لأن ذلك ، وفقًا لـ فنغ شوي ، يضعك في موقع قيادي.

نصائح فنغ شوي لتصبح أكثر إنتاجية وتحفيزًا

الديكور

يُنصح بتزيين مساحتك كما لو كان منزلك لأنه يجعلك تشعر براحة أكبر ويبقيك سعيدًا من خلال إضفاء هذا الشعور العائلي. قم بتعليق صور العائلة والأصدقاء إذا أعجبك ذلك ، ضع لوحات جميلة يمكنك التواصل معها ولكن يجب أن تكون مشرقة وسعيدة. الاقتباسات الملهمة ستعمل أيضًا بشكل إيجابي. يجب أن تنضح مساحتك الإيجابية وتقلل من توترك.

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