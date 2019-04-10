5 نصائح قبل الذهاب إلى مقابلة عمل‎

قم بالبحث عن ماهيّة عملك الجديد، وتعرّف على مجالاته

قد تكون المقابلة الشخصيّة من أكثر المواقف المقلقة التي تمرّ على كلّ شخص، فهي اللحظة الحاسمة للحصول على وظيفة الأحلام، والنّقطة التي تفصل بين الشخص وتحسين وضعه المعيشي، ولضمان هذه الوظيفة لا بدّ من أن تكون المقابلة الشخصيّة ناجحة ومبهرة.

وهناك بعض الأمور التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند الذهاب لإجراء مقابلة عمل من أهمها:

1- معرفة نوعيّة العمل الجديد، وجمع معلوماتٍ عنه: قم بالبحث عن ماهيّة عملك الجديد، وتعرّف على مجالاته، وأهدافه، والخدمات التي يقدمها، ومراجعة معلوماتك بما يخصّ هذا العمل، سواء حصلت عليها من الجامعة، أو الدورات التدريبيّة، أو باجتهادك الشخصيّ من الإنترنت مثلاً، راجع متطلبات الوظيفة في الإعلان وتعرف على كل عنوان.

2- خذ قسطاً من الراحة: نم مبكراً في الليلة التي تسبق المقابلة، لتجنب الإرهاق والتشتت والتوتر.

3- جهّز نفسك: لا بدَّ من أن تكون أنيقاً، ذا ملابس مناسبةٍ للعمل، لكن دون تكلف، وينصح بعض الخبراء بأن تحاول معرفة أسلوب لباس العاملين في الشركة التي تود العمل بها، ومجاراتهم في أسلوب ملابسهم، فمثلاً إن كان موظفو الشركة يرتدون البدلات الرسميّة، ارتد بدلةً للمقابلة، ولا تنس أخذ الأوراق المطلوبة، كشهادات الجامعة والخبرة، والأوراق الثبوتيّة.

4- كن هناك في الموعد المحدّد: يفضل أن تذهب قبل الموعد بوقتٍ قصير؛ كيّ تتجنب أي معوّقٍ يمكن أن يأخرك، وإن سارت الأمور بشكلٍ جيد ووصلت قبل الوقت، سيكون لديك فترة كي تتأقلم مع الجو قبل أن تدخل إلى المقابلة، وإيّاك أن تتأخر فسيأخذون عن طابعاً سيئأً بأنك غير ملتزم.

5- ثق بنفسك وكن هادئاً: ادخل القاعة بثقة، ألقي التحية، اجلس جيداً ولا تضع إحدى قدميك فوق الأخرى، أجب عن الأسئلة الموجهة إليك بهدوء ورويّة.

المزيد:

أبرز 4 معوّقات لعمل المرأة

للمحجبات: 7 طرق لتنسيق ملابس مقابلة العمل

مجموعة نصائح لاخيار ملابس العمل للنساء والرجال