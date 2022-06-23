كل سيدة تطمح باستقبال عيد الأضحى المبارك ببشرة نضرة ومشدودة وناعمة، لكن يجب أن تكون البداية من الداخل وذلك عن طريق تناول الطعام الصحي وأخذ الفيتامينات المناسبة للبشرة، رطوبة البشرة، شرب الماء بكثر، النوم الكافي.

نصائح لإستقبال عيد الأضحى ببشرة نضرة

تناول الفاكهة أو الخضراوات الملونة لأنها تحوي على مضادات الأكسدة.

تناول الخضار والفيتامينات المهمة للبشرة مثل فيتامين سي.

الاعتناء بنوعية الطعام ليس بالكمية بل بالنوعية.

شرب الماء بكثرة يعتبر أساسي لأنه قلة شرب الماء يسبب جفاف البشرة وإرهاق وتجاعيد مما يعطي عمر أكثر.

النوم الكافي والمريح يعتبر من أسرار البشرة النضرة.

الروتين اليومي يأثر بشكل كبير على البشرة وذلك عن طريق تنظيف البشرة من الغبار والبكتيريا بعمق يومياً بغسول وجه مناسب لبشرتك واستخدام مرطب للبشرة وبنوعية جيدة وتغذيتها بالسيروم.

استخدام واقي الشمس يومياً وبنوعية جيدة تناسب بشرتك.

الالتزام بتناول البروتينات مثل اللحوم، الاسماك، البقوليات.

التأكد من عدم نقص فيتامين د في الجسم لأنه مهم جداً للبشرة والشعر أيضاً.

الفريق بين السيروم والكريم

القوام طبعاً تختلف تماماً، السيروم يعتبر مغذي للبشرة حيث يحتوي على الفيتامينات والكولاجين وهيرونك اسيد وهو شبيه بالإسفنجة يمتصّ الماء ويحافظ عليها داخل الجلد ويبدو الوجه رطباً، نضراً ومشدوداً، وأيضاً مادة طبيعية تفرزها الخلايا نفسها المسؤولة عن إنتاج الكولاجين لتؤمّن المرونة والليونة للجلد، أما الكريم يكون مرطب للبشرة، يفضل وضع السيروم ثم ننظر قليلاً ونضع المرطب المناسب للبشرة.

فوائد إبرة النضارة

من فوائد إبرة النضارة أنها تعالج حب الشباب، وتعالج أيضاً ندبات ما بعد الصدمة مثل الصدفية والحروق، والثعلبة، وتجديد الجلد ومنحه المزيد من النعومة، وتساعد على تقليل التجاعيد والشيخوخة المبكرة، وتعمل على تقليل التصبغات وتفتيح لون البشرة، تعالج فرط التعرق، وعلامات التمدد، وبالإذافة إلى الحد من الترهلات الحاصلة بعد فقدان الوزن.

الهدف من إبرة النضارة هو خرق سطح الجلد وذلك للوصول إلى الطبقات العميقة ولإعادة بناء الأنسجة التي حدث بها الثقب.

ومن الأضرار التي ممكن أن تحدث بعد إبرة النضارة هو الانتفاخ، احمرار الوجه، والنزيف الحاد لكن لا تقلقي فهذا امر طبيعي في علاج نضارة البشرة.

والجدير بالذكر، أن إبرة نضارة البشرة تلائم جميع أنواع البشرة ولكنها تناسب البشرة البيضاء أكثر من غيرها، ويمكن استخدام إبرة النضارة في الجسم أيضاً وتكون عند طريق سحب الدم من الجسم وفصل مكوناته لأخذ البلازما منه، ثم تعبئة هذه البلازما في إبر صغيرة وحقنها في البشرة.

متى تظهر نتائج إبرة النضارة؟

تظهر نتائج إبرة النضارة على البشرة بعد الجلسة الأولى مباشرة.

فوائد فيتامين د للبشرة

فيتامين د يحتوي على خصائص قوية مضادة للالتهابات مما يجعل البشرة فعالة أكثر لمنع تلف الجلد وايضاً يعالج علامات التمدد والحروق.

مضادات الأكسدة الموجودة في فيتامين د تمنع شيخوخة وتلف الجلد المبكرة.

محاربة الهالات السوداء.

ترطيب البشرة من العمق ومنع جفافها.

علاج الأكزيما.

الأطعمة المناسبة لنضارة البشرة

بذور الكتان

الطماطم

الأسماك

الشوكولاتة الداكنة

الأفوكادو

البيض

البطاطا الحلوة

الشاي الأخضر

بذور عباد الشمس

البروكلي

الفلفل الأحمر

الكرنب

السبانخ

البازيلاء

الثوم

فيتامينات تجدد بناء البشرة التالفة

فيتامين سي

فيتامين أ

فيتامين ب

فيتامين إي

أعشاب تساعد على نضارة البشرة

البابونج

الشاي الأخضر

الروزماري

اليانسون

عصائر تساعد على نضارة البشرة

عصير الجزر

عصير الرمان

عصير الكيوي

عصير البرتقال

عصير البطيخ

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