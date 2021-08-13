نصائح لتقليل فرص الإصابة بالسكتة الدماغية

ارتفعت حالات الإصابة بالسكتة الدماغية المؤدية للوفاة مؤخراً بشكل كبير، وقد ثبت أن الوباء المستمر الذي يسببه فيروس كوفيد -19 أصبح عامل خطر إضافي لهذا المرض.

ونظرًا لأن فيروس كورونا المستجد يهاجم الأوعية الدموية بشكل مباشر ويزيد من التخثر في الأوعية الدموية مما يؤدي إلى انسداد ووقف إمداد الدماغ بالدم وهو أحد الأسباب وراء زيادة حالات الإصابة بالسكتة الدماغية بين المصابين بفيروس كورونا. وفي هذا التقرير، فلنتعرف على ماهية السكتة الدماغية وأسبابها وأنواعها وأعراضها الإجراءات الوقائية لتقليل خطر الإصابة.

ما هي السكتة الدماغية؟

السكتة الدماغية مرض يحدث بسبب نقص إمداد الدماغ بالدم بسبب انسداد الأوعية الدموية. نظرًا لانخفاض تدفق الدم إلى جزء من دماغك أو انقطاعه، فإنه يمنع أنسجة المخ من الحصول على كميات كافية من الأكسجين ونتيجة لذلك تبدأ خلايا الدماغ في الموت.

هناك نوعان أساسيان من السكتات الدماغية التي يمكن تصنيفها إلى فئات مختلفة بناءً على السبب الجذري للسكتة الدماغية وهما:

السكتة الدماغية الإقفارية

السكتات الدماغية الناتجة عن انسداد الأوعية الدموية أو تضيق الأوعية الدموية مما يؤدي إلى انسداد تدفق الدم أو ما يعرف بالسكتة الدماغية الإقفارية. يمكن أن تتطور هذه الانسدادات إما بسبب تكوين الجلطات أو بسبب الرواسب الدهنية التي تتراكم في الأوعية الدموية.

السكتة الدماغية النزفية

السكتات الدماغية النزفية هي نوع من السكتات الدماغية التي تحدث بسبب التمزق أو التسرب في الأوعية الدموية للدماغ والتي يمكن أن تحدث بسبب العديد من الحالات مثل الصدمات، والاستخدام المفرط لمخففات الدم، وارتفاع ضغط الدم الذي لا يمكن السيطرة عليه وعوامل أخرى.

أعراض السكتة الدماغية

من أجل الوقاية من السكتة الدماغية، من المهم البحث عن العلامات المبكرة حتى يمكن علاجها في الوقت المناسب لتجنب المزيد من المضاعفات التي تأتي معها. تأكد من عدم تجنب هذه العلامات المبكرة للسكتة الدماغية واطلب المساعدة الطبية في الوقت المناسب.

يمكن أن يكون الصداع الشديد والمفاجئ المصحوب بالدوار والقيء وغياب الوعي مؤشرًا على الإصابة بسكتة دماغية.

الضعف المفاجئ أو التنميل أو الشلل في أجزاء معينة من الجسم مثل الوجه والساقين والذراعين التي تمتد على جانب واحد من الجسم مصحوبًا بتدلي جانب من فمك أثناء الابتسام من العلامات المبكرة للسكتة الدماغية.

يعد فقدان التوازن، والدوخة المفاجئة، والتعثر أثناء المشي من العلامات الأولية للسكتة الدماغية.

عدم وضوح الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما، وصعوبة النطق.

نصائح لمنع الإصابة بالسكتة الدماغية

تجنب تناول الكحول والسجائر حيث يمكن أن تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسكتة دماغية.

مارسة تمارين التنفس والحافظ على النشاط البدني بشكل مستمر.

يجب تحديد عوامل الخطر مثل ارتفاع الكوليسترول والسمنة وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وعلاجها في مرحلة مبكرة حيث يمكن أن تكون هذه العلامات الأولية للإصابة بالسكتة الدماغية.

اتباع نمط حياة صحي: يساعد نمط الحياة الصحي في الحفاظ على جسمك سليمًا وصحيًا وبعيدًا عن أي نوع من الأمراض، وبالتالي من المهم تناول طعام صحي وممارسة الرياضة بانتظام والحصول على قسط كافٍ من النوم لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

لقراءة المقال من المصدر الأصلي

للمزيد عن صحتك وجمالك:

جميلة البوابة: كيف يمكنك الحصول على شعر صحي ولامع؟

بـثلاث مشروبات فقط… كيف تتخلصين من ألام المفاصل ؟