نصائح لتوفير الراحة للزوجة!

تعاني بعض الزوجات من كسل أزواجهن ممن لا يريدون تولي أي عمل منزلي، أو حتى القيام عن الأريكة. وعليه قدم موقع Times of India 6 نصائح ذكية للزوجة لتشجيع زوجها على مساعدتها.

1- امنحي زوجك لقب «البطل الخارق» إذا تولى بعض المهام المنزلية بمفرده، حتى ولو كنت تستطيعين القيام بها بنفسك.

2- إذا قام زوجك بأي عمل حتى لو كان من دون قصد، فاحرصي على تقدير جهوده، فمن المؤكد أنه سيشعر بالراحة عند سماع مجاملات إيجابية.

3- لا تصرخي أو توجهي الأوامر إلى زوجك، وإلا ينعكس الأمر ولن يقوم بأي شيء، وبدلاً من ذلك تعلمي طلب ما تحتاجين إليه بكلمات واضحة.

4- كوني محددة وأخبري زوجك أنه لا خيار أمامه سوى القيام بذلك العمل، حتى لو كان ذلك يعني إيقاف أي أنشطة ترفيهية مفضلة لديه.

5- قد لا يؤدي زوجك المهام على طريقتك، وقد يحاول أن يكون أكثر إبداعاً للانتهاء بشكل أسرع وأفضل، لذا تعلمي أن تقبلي طريقته وأسلوبه.

6- يساعدك الخروج والابتعاد عن البيت لبعض الوقت على تصفية ذهنك، والتخلص من التوتر، كما يجعل زوجك يتولى القيام بكل الأعمال بشكل منهجي ويدير الأمور وحده.

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