  1. الرئيسية
  2. صحتكِ وجمالكِ
  3. نصائح لتوفير الراحة للزوجة!

نصائح لتوفير الراحة للزوجة!

منشور 19 آذار / مارس 2021 - 08:30
يساعدك الخروج والابتعاد عن البيت لبعض الوقت على تصفية ذهنك
يساعدك الخروج والابتعاد عن البيت لبعض الوقت على تصفية ذهنك

تعاني بعض الزوجات من كسل أزواجهن ممن لا يريدون تولي أي عمل منزلي، أو حتى القيام عن الأريكة. وعليه قدم موقع Times of India 6 نصائح ذكية للزوجة لتشجيع زوجها على مساعدتها.

1- امنحي زوجك لقب «البطل الخارق» إذا تولى بعض المهام المنزلية بمفرده، حتى ولو كنت تستطيعين القيام بها بنفسك.

2- إذا قام زوجك بأي عمل حتى لو كان من دون قصد، فاحرصي على تقدير جهوده، فمن المؤكد أنه سيشعر بالراحة عند سماع مجاملات إيجابية.

3- لا تصرخي أو توجهي الأوامر إلى زوجك، وإلا ينعكس الأمر ولن يقوم بأي شيء، وبدلاً من ذلك تعلمي طلب ما تحتاجين إليه بكلمات واضحة.

4- كوني محددة وأخبري زوجك أنه لا خيار أمامه سوى القيام بذلك العمل، حتى لو كان ذلك يعني إيقاف أي أنشطة ترفيهية مفضلة لديه.

5- قد لا يؤدي زوجك المهام على طريقتك، وقد يحاول أن يكون أكثر إبداعاً للانتهاء بشكل أسرع وأفضل، لذا تعلمي أن تقبلي طريقته وأسلوبه.

6- يساعدك الخروج والابتعاد عن البيت لبعض الوقت على تصفية ذهنك، والتخلص من التوتر، كما يجعل زوجك يتولى القيام بكل الأعمال بشكل منهجي ويدير الأمور وحده.

للمزيد عن صحتك وجمالك:
اصنعيه بنفسك: قناع العسل والزنجبيل لعلاج محيط العين
أسباب انخفاض مستوى الأكسجين في الدم وطرق العلاج

كلمات دالة:آدمحواءعلاقاتحبزواج سعادةعناية

Via SyndiGate.info


Copyrights © 2021 Abu Dhabi Media Company, All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...